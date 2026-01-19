Börse Zürich in Rot: SMI verliert am Montagnachmittag

Am Montag verbucht der SMI um 15:42 Uhr via SIX ein Minus in Höhe von 1,03 Prozent auf 13 275,57 Punkte. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,557 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der SMI 0,857 Prozent leichter bei 13 298,57 Punkten, nach 13 413,59 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte am Montag sein Tagestief bei 13 248,23 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 356,35 Punkten lag.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 19.12.2025, notierte der SMI bei 13 171,85 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 644,49 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, bei 11 990,27 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 0,213 Prozent nach oben. Bei 13 528,67 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief steht hingegen bei 13 137,81 Zählern.

Tops und Flops im SMI aktuell

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Swisscom (+ 1,01 Prozent auf 601,00 CHF), Novartis (-0,07 Prozent auf 115,52 CHF), Swiss Re (-0,28 Prozent auf 126,80 CHF), Roche (-0,46 Prozent auf 347,30 CHF) und Swiss Life (-0,48 Prozent auf 867,20 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Alcon (-3,60 Prozent auf 61,66 CHF), Kühne + Nagel International (-3,12 Prozent auf 178,70 CHF), Sonova (-2,62 Prozent auf 212,20 CHF), Richemont (-2,60 Prozent auf 157,15 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-2,27 Prozent auf 60,20 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 1 493 529 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 298,973 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10,15 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Mit 5,43 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

