Börse Zürich in Rot: SMI verliert schlussendlich

Am Mittwoch ging es im SMI via SIX zum Handelsschluss um 0,66 Prozent auf 13 218,32 Punkte nach unten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,575 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 13 263,80 Zählern und damit 0,315 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (13 305,72 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 13 152,78 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13 338,07 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der SMI bereits um 1,84 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 13 136,27 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 03.03.2026, wies der SMI einen Wert von 13 404,93 Punkten auf. Der SMI lag vor einem Jahr, am 03.06.2025, bei 12 239,62 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,219 Prozent nach unten. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

SMI-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Roche (+ 0,61 Prozent auf 311,60 CHF), Geberit (+ 0,60 Prozent auf 506,20 CHF), Novartis (+ 0,46 Prozent auf 113,52 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,37 Prozent auf 188,00 CHF) und Alcon (+ 0,16 Prozent auf 51,06 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Partners Group (-16,33 Prozent auf 686,80 CHF), Logitech (-5,17 Prozent auf 95,92 CHF), Lonza (-1,51 Prozent auf 488,90 CHF), Richemont (-1,46 Prozent auf 164,95 CHF) und Zurich Insurance (-1,44 Prozent auf 545,80 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 4 276 250 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 275,506 Mrd. Euro.

SMI-Fundamentaldaten im Blick

2026 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,01 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at