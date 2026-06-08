Kühne + Nagel International Aktie
WKN DE: A0JLZL / ISIN: CH0025238863
|Index im Blick
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08.06.2026 17:59:11
Börse Zürich in Rot: SMI verliert zum Ende des Montagshandels
Der SMI tendierte im SIX-Handel zum Handelsende um 0,50 Prozent schwächer bei 13 320,99 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,582 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der SMI 0,715 Prozent leichter bei 13 292,49 Punkten, nach 13 388,23 Punkten am Vortag.
Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 13 401,53 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 13 265,50 Punkten lag.
So bewegt sich der SMI auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 08.05.2026, betrug der SMI-Kurs 13 100,63 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, einen Wert von 13 095,55 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, notierte der SMI bei 12 366,17 Punkten.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,556 Prozent zu. Aktuell liegt der SMI bei einem Jahreshoch von 14 063,53 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Die Tops und Flops im SMI
Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell Givaudan (+ 2,06 Prozent auf 2 928,00 CHF), Lonza (+ 0,76 Prozent auf 489,30 CHF), UBS (+ 0,56 Prozent auf 37,84 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,50 Prozent auf 192,80 CHF) und Partners Group (+ 0,31 Prozent auf 713,00 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Amrize (-4,21 Prozent auf 40,91 CHF), Holcim (-2,44 Prozent auf 72,62 CHF), Roche (-1,35 Prozent auf 322,70 CHF), Sika (-0,90 Prozent auf 148,00 CHF) und Geberit (-0,83 Prozent auf 504,40 CHF).
SMI-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 503 439 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 283,308 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Dieses KGV weisen die SMI-Titel auf
Unter den SMI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|90,02
|2,53%
|Amrize
|44,33
|-4,13%
|Geberit AG (N)
|547,00
|-0,83%
|Givaudan AG
|3 172,00
|2,32%
|Holcim AG
|78,74
|-2,09%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|209,10
|0,82%
|Lonza AG (N)
|530,00
|0,91%
|Partners Group AG
|772,20
|-1,66%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|350,00
|-0,92%
|Sika AG
|160,30
|-0,74%
|Swiss Re AG
|128,05
|0,00%
|UBS
|41,04
|0,88%
Indizes in diesem Artikel
|SMI
|13 320,99
|-0,50%
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