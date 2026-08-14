ABB Aktie

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WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716

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Kursentwicklung im Fokus 14.08.2026 15:58:45

Börse Zürich in Rot: SMI zeigt sich schwächer

Börse Zürich in Rot: SMI zeigt sich schwächer

Der SMI zeigt sich heute mit negativen Notierungen.

Der SMI fällt im SIX-Handel um 15:40 Uhr um 0,85 Prozent auf 14 352,81 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,667 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,180 Prozent höher bei 14 501,15 Punkten in den Freitagshandel, nach 14 475,13 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 14 501,16 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14 349,53 Punkten lag.

So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 1,52 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.07.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 14 241,77 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.05.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 13 212,96 Punkten gehandelt. Der SMI stand vor einem Jahr, am 14.08.2025, bei 12 001,61 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 8,35 Prozent. Bei 14 669,51 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Bei 12 053,51 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind aktuell Alcon (+ 1,31 Prozent auf 60,26 CHF), Partners Group (+ 1,02 Prozent auf 731,40 CHF), Swiss Re (+ 0,72 Prozent auf 139,05 CHF), Amrize (+ 0,69 Prozent auf 37,91 CHF) und Holcim (+ 0,48 Prozent auf 71,86 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Lonza (-2,76 Prozent auf 557,00 CHF), Roche (-2,59 Prozent auf 352,90 CHF), Novartis (-2,02 Prozent auf 121,24 CHF), Richemont (-1,64 Prozent auf 192,40 CHF) und Nestlé (-0,25 Prozent auf 80,87 CHF).

Die teuersten Konzerne im SMI

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 716 316 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SMI mit 309,623 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 10,34 erwartet. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,32 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 88,02 -1,19% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 64,20 1,13% Alcon AG
Amrize 40,31 -0,71% Amrize
Holcim AG 76,18 -0,24% Holcim AG
Lonza AG (N) 598,20 -2,22% Lonza AG (N)
Nestlé SA (Nestle) 86,11 -0,40% Nestlé SA (Nestle)
Novartis AG 130,56 -0,53% Novartis AG
Partners Group AG 774,00 0,05% Partners Group AG
Richemont 204,60 -2,06% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 377,30 -2,46% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Swiss Re AG 148,05 0,37% Swiss Re AG
UBS 46,23 -0,50% UBS

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