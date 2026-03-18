Börse Zürich in Rot: SMI zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels leichter

Am Mittwoch fiel der SMI via SIX letztendlich um 1,52 Prozent auf 12 765,48 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,553 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,097 Prozent auf 12 974,92 Punkte an der Kurstafel, nach 12 962,41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 12 723,11 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 12 978,62 Zählern.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SMI bereits um 0,477 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 18.02.2026, stand der SMI noch bei 13 807,04 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 18.12.2025, den Stand von 13 136,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.03.2025, wies der SMI 13 062,11 Punkte auf.

Der Index büßte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,64 Prozent ein. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 14 063,53 Punkten. 12 685,18 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,38 Prozent auf 67,50 CHF), Holcim (+ 1,03 Prozent auf 64,70 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,70 Prozent auf 171,75 CHF), Partners Group (+ 0,49 Prozent auf 828,00 CHF) und Richemont (+ 0,15 Prozent auf 137,30 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Logitech (-6,07 Prozent auf 71,14 CHF), Nestlé (-3,55 Prozent auf 77,97 CHF), Roche (-2,81 Prozent auf 314,80 CHF), Alcon (-2,12 Prozent auf 59,90 CHF) und Swisscom (-2,00 Prozent auf 712,00 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 4 244 414 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 282,845 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SMI-Titel auf

Unter den SMI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at