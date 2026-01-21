Börse Zürich in Rot: SMI zum Start des Mittwochshandels schwächer

Der SMI fällt heute nach Vortagesgewinnen zurück.

Um 09:11 Uhr verliert der SMI im SIX-Handel 0,13 Prozent auf 13 153,09 Punkte. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,545 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,295 Prozent schwächer bei 13 131,10 Punkten, nach 13 169,96 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 13 154,17 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 13 118,54 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verlor der SMI bereits um 1,09 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, einen Stand von 13 171,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.10.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 622,70 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 21.01.2025, einen Stand von 12 111,16 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 sank der Index bereits um 0,711 Prozent. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 13 528,67 Punkten. Bei 13 080,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Richemont (+ 1,41 Prozent auf 158,25 CHF), Alcon (+ 0,58 Prozent auf 62,90 CHF), Logitech (+ 0,44 Prozent auf 72,80 CHF), Novartis (+ 0,28 Prozent auf 114,58 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,27 Prozent auf 60,06 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Swiss Re (-0,92 Prozent auf 124,35 CHF), Nestlé (-0,55 Prozent auf 73,53 CHF), Geberit (-0,53 Prozent auf 598,40 CHF), Roche (-0,49 Prozent auf 344,30 CHF) und Zurich Insurance (-0,46 Prozent auf 565,80 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 329 176 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 297,878 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Im Index bietet die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,58 Prozent die höchste Dividendenrendite.

