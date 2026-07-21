Börse Zürich in Rot: SMI zum Start leichter

Das macht das Börsenbarometer in Zürich heute.

Am Dienstag verliert der SMI um 09:12 Uhr via SIX 0,13 Prozent auf 14 236,23 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 1,676 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,340 Prozent auf 14 205,89 Punkte an der Kurstafel, nach 14 254,36 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 14 267,23 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14 205,00 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13 774,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.04.2026, verzeichnete der SMI einen Stand von 13 134,14 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.07.2025, wies der SMI einen Stand von 11 936,89 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 7,46 Prozent aufwärts. 14 464,53 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Logitech (+ 1,38 Prozent auf 83,74 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,16 Prozent auf 80,20 CHF), Novartis (+ 1,10 Prozent auf 124,46 CHF), UBS (+ 0,52 Prozent auf 42,27 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,26 Prozent auf 621,40 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Alcon (-1,37 Prozent auf 55,98 CHF), Lonza (-1,35 Prozent auf 557,40 CHF), Holcim (-0,91 Prozent auf 74,02 CHF), Geberit (-0,85 Prozent auf 515,00 CHF) und Swiss Re (-0,81 Prozent auf 134,25 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SMI sticht die Novartis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 223 988 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 287,455 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SMI-Aktien

Unter den SMI-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,83 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at