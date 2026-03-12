Börse Zürich in Rot: So bewegt sich der SPI am Donnerstagnachmittag

Am Donnerstag bewegt sich der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0,51 Prozent tiefer bei 17 866,81 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,409 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,219 Prozent auf 17 919,26 Punkte an der Kurstafel, nach 17 958,66 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 18 017,83 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 860,60 Zählern.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der SPI bereits um 0,143 Prozent nach. Vor einem Monat, am 12.02.2026, wies der SPI einen Stand von 18 674,10 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 12.12.2025, betrug der SPI-Kurs 17 729,15 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 12.03.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 17 037,29 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 2,06 Prozent abwärts. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 19 309,93 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 17 574,72 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell BioVersys (+ 21,21 Prozent auf 28,00 CHF), BACHEM (+ 11,01 Prozent auf 61,00 CHF), Accelleron Industries (+ 10,17 Prozent auf 73,10 CHF), PolyPeptide (+ 9,39 Prozent auf 26,80 CHF) und Kardex (+ 8,63 Prozent auf 258,00 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Curatis (-11,54 Prozent auf 23,00 CHF), ASMALLWORLD (-10,79 Prozent auf 0,62 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (-8,58 Prozent auf 26,00 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-6,40 Prozent auf 16,38 CHF) und Idorsia (-5,14 Prozent auf 3,69 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 246 855 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 300,273 Mrd. Euro.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

2026 präsentiert die Evolva-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Unter den Aktien im Index zeigt die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at