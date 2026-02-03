Börse Zürich in Rot: So entwickelt sich der SLI nachmittags

Mit dem SLI geht es am zweiten Tag der Woche abwärts.

Um 15:42 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,51 Prozent tiefer bei 2 138,94 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,500 Prozent auf 2 160,56 Punkte an der Kurstafel, nach 2 149,81 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 2 164,76 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 131,56 Punkten lag.

SLI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 143,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.11.2025, lag der SLI-Kurs bei 2 008,52 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 03.02.2025, den Wert von 2 065,09 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 0,560 Prozent. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 185,70 Punkten. Bei 2 099,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Julius Bär (+ 1,62 Prozent auf 66,40 CHF), Holcim (+ 1,19 Prozent auf 81,96 CHF), Nestlé (+ 0,54 Prozent auf 75,92 CHF), Schindler (+ 0,39 Prozent auf 305,40 CHF) und Sika (+ 0,13 Prozent auf 150,35 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind hingegen Partners Group (-6,01 Prozent auf 983,60 CHF), Adecco SA (-4,48 Prozent auf 22,16 CHF), Temenos (-3,83 Prozent auf 66,55 CHF), Straumann (-2,55 Prozent auf 90,98 CHF) und SGS SA (-2,51 Prozent auf 91,80 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 632 511 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 304,181 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

Im SLI weist die Adecco SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,61 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

