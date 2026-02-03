Börse Zürich in Rot: So steht der SMI nachmittags

Am Dienstag verbucht der SMI um 15:41 Uhr via SIX Verluste in Höhe von 0,33 Prozent auf 13 364,92 Punkte. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,550 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0,462 Prozent auf 13 471,10 Punkte an der Kurstafel, nach 13 409,11 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 498,35 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 312,54 Zählern.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 30.12.2025, einen Wert von 13 267,48 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 03.11.2025, verzeichnete der SMI einen Stand von 12 235,54 Punkten. Der SMI wurde vor einem Jahr, am 03.02.2025, mit 12 546,77 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,888 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 13 528,67 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 12 941,92 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Holcim (+ 1,19 Prozent auf 81,96 CHF), Nestlé (+ 0,54 Prozent auf 75,92 CHF), Sika (+ 0,13 Prozent auf 150,35 CHF), Novartis (+ 0,09 Prozent auf 117,34 CHF) und Swiss Re (+ 0,08 Prozent auf 124,25 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen hingegen Partners Group (-6,01 Prozent auf 983,60 CHF), Sonova (-1,96 Prozent auf 205,00 CHF), Alcon (-1,61 Prozent auf 60,96 CHF), Richemont (-1,34 Prozent auf 151,30 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,74 Prozent auf 67,10 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 1 632 511 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 304,181 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SMI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,00 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,61 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

