Börse Zürich in Rot: SPI am Mittwochmittag im Minus

Der SPI gibt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,46 Prozent auf 19 924,30 Punkte nach. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,485 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,097 Prozent auf 19 995,95 Punkte an der Kurstafel, nach 20 015,46 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SPI lag heute bei 19 924,30 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 20 008,83 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang Verluste von 0,251 Prozent. Vor einem Monat, am 01.06.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 18 837,00 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 01.04.2026, wies der SPI einen Stand von 18 133,98 Punkten auf. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 01.07.2025, den Stand von 16 573,80 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 9,22 Prozent zu Buche. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 20 141,92 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Perrot Duval SA (+ 10,26 Prozent auf 50,50 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 9,00 Prozent auf 0,22 CHF), Addex Therapeutics (+ 8,91 Prozent auf 0,04 CHF), Tecan (N) (+ 7,54 Prozent auf 174,00 CHF) und SHL Telemedicine (+ 6,86 Prozent auf 1,09 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen EvoNext (-15,83 Prozent auf 2,02 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-6,25 Prozent auf 6,60 CHF), ASMALLWORLD (-4,62 Prozent auf 0,62 EUR), Medacta (-3,82 Prozent auf 130,80 CHF) und BKW (-3,37 Prozent auf 131,70 CHF) unter Druck.

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SPI weist die MindMaze Therapeutics-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1 921 093 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 296,665 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

SPI-Fundamentaldaten

Die EvoNext-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. In puncto Dividendenrendite ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at