Börse Zürich in Rot: SPI am Montagmittag leichter

Derzeit halten sich die Anleger in Zürich zurück.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der SPI im SIX-Handel 0,09 Prozent schwächer bei 20 827,32 Punkten. Die SPI-Mitglieder sind damit 2,639 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,554 Prozent auf 20 731,49 Punkte an der Kurstafel, nach 20 847,01 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 20 844,62 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 20 731,49 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Der SPI lag vor einem Monat, am 02.10.2026, bei 19 397,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 20 161,16 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16 982,04 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 14,17 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20 918,26 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 10,47 Prozent auf 34,30 CHF), Autoneum (+ 7,93 Prozent auf 128,00 CHF), Medartis (+ 6,90 Prozent auf 103,80 CHF), DocMorris (+ 6,79 Prozent auf 16,36 CHF) und MCH (+ 6,09 Prozent auf 6,62 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen ASMALLWORLD (-30,00 Prozent auf 0,98 CHF), Arbonia (-11,58 Prozent auf 3,67 CHF), Cembra Money Bank (-7,46 Prozent auf 82,50 CHF), OC Oerlikon (-7,25 Prozent auf 4,99 CHF) und Molecular Partners (-5,88 Prozent auf 2,72 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 766 784 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 355,452 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Blick

Die EvoNext-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten inne. Die Bellevue-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,20 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at