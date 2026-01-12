Tecan Aktie

Tecan für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 922557 / ISIN: CH0012100191

Kursentwicklung 12.01.2026 09:29:47

Börse Zürich in Rot: SPI beginnt die Montagssitzung in der Verlustzone

Börse Zürich in Rot: SPI beginnt die Montagssitzung in der Verlustzone

Der SPI setzt am ersten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Am Montag bewegt sich der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,09 Prozent tiefer bei 18 486,29 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,387 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,226 Prozent auf 18 461,23 Punkte an der Kurstafel, nach 18 502,97 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 18 487,08 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 461,23 Einheiten.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 12.12.2025, wurde der SPI auf 17 729,15 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wies der SPI 17 212,17 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, bewegte sich der SPI bei 15 724,20 Punkten.

SPI-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Leclanche (Leclanché SA) (+ 6,67 Prozent auf 0,16 CHF), Montana Aerospace (+ 3,54 Prozent auf 33,65 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 3,49 Prozent auf 1,60 CHF), Tecan (N) (+ 3,25 Prozent auf 155,90 CHF) und Orior (+ 2,52 Prozent auf 13,02 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind hingegen SoftwareONE (-11,61 Prozent auf 7,80 CHF), Schlatter Industries (-9,05 Prozent auf 19,10 CHF), SHL Telemedicine (-5,70 Prozent auf 1,08 CHF), Private Equity (-5,51 Prozent auf 60,00 CHF) und BVZ (-3,85 Prozent auf 1 250,00 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 309 942 Aktien gehandelt. Mit 298,469 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Im SPI weist die Evolva-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Kudelski-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 79,95 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu Schlatter Industries AG

Analysen zu Tecan (N)

