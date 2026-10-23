SHL Telemedicine Aktie
WKN: 589969 / ISIN: IL0010855885
|Kursverlauf
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23.10.2026 09:28:57
Börse Zürich in Rot: SPI beginnt Handel in der Verlustzone
Am Freitag tendiert der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,21 Prozent tiefer bei 20 446,74 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,597 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,039 Prozent schwächer bei 20 482,72 Punkten in den Freitagshandel, nach 20 490,79 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20 417,06 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20 482,72 Zählern.
SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht stieg der SPI bereits um 1,18 Prozent. Vor einem Monat, am 23.09.2026, wies der SPI einen Stand von 19 754,43 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, wies der SPI einen Wert von 19 932,10 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.10.2025, wurde der SPI mit einer Bewertung von 17 325,90 Punkten gehandelt.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,08 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 847,58 Zählern.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI
Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell BioVersys (+ 9,44 Prozent auf 25,50 CHF), Holcim (+ 4,94 Prozent auf 66,74 CHF), BELIMO (+ 4,54 Prozent auf 772,00 CHF), Ascom (+ 4,45 Prozent auf 6,10 CHF) und GAM (+ 2,99 Prozent auf 0,06 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Highlight Event and Entertainment (-8,44 Prozent auf 4,12 CHF), Gurit (-8,01 Prozent auf 47,10 CHF), SHL Telemedicine (-5,61 Prozent auf 1,01 CHF), lastminutecom (-5,26 Prozent auf 9,00 CHF) und Schlatter Industries (-4,81 Prozent auf 19,80 CHF).
SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 633 767 Aktien gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 342,606 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der SPI-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Bellevue-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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|EvoNext Holdings AG
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|GAM AG
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|Gurit Holding AG
|49,80
|-8,79%
|Highlight Event and Entertainment AG
|4,82
|3,88%
|Holcim AG
|72,18
|3,98%
|lastminute.com N.V.
|10,10
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|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
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|1,16%
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|20,20
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|SHL Telemedicine
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