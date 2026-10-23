SHL Telemedicine Aktie

SHL Telemedicine für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 589969 / ISIN: IL0010855885

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Kursverlauf 23.10.2026 09:28:57

Börse Zürich in Rot: SPI beginnt Handel in der Verlustzone

Börse Zürich in Rot: SPI beginnt Handel in der Verlustzone

Der SPI fällt am Freitag nach Vortagesgewinnen zurück.

Am Freitag tendiert der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,21 Prozent tiefer bei 20 446,74 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,597 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,039 Prozent schwächer bei 20 482,72 Punkten in den Freitagshandel, nach 20 490,79 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20 417,06 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20 482,72 Zählern.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der SPI bereits um 1,18 Prozent. Vor einem Monat, am 23.09.2026, wies der SPI einen Stand von 19 754,43 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, wies der SPI einen Wert von 19 932,10 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.10.2025, wurde der SPI mit einer Bewertung von 17 325,90 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,08 Prozent aufwärts. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 847,58 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell BioVersys (+ 9,44 Prozent auf 25,50 CHF), Holcim (+ 4,94 Prozent auf 66,74 CHF), BELIMO (+ 4,54 Prozent auf 772,00 CHF), Ascom (+ 4,45 Prozent auf 6,10 CHF) und GAM (+ 2,99 Prozent auf 0,06 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Highlight Event and Entertainment (-8,44 Prozent auf 4,12 CHF), Gurit (-8,01 Prozent auf 47,10 CHF), SHL Telemedicine (-5,61 Prozent auf 1,01 CHF), lastminutecom (-5,26 Prozent auf 9,00 CHF) und Schlatter Industries (-4,81 Prozent auf 19,80 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 633 767 Aktien gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 342,606 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Bellevue-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Dividenden der SPI-Unternehmen
Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu SHL Telemedicine

mehr Nachrichten

Analysen zu SHL Telemedicine

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ascom 5,98 -1,97% Ascom
Barry Callebaut AG (N) 1 242,00 -2,13% Barry Callebaut AG (N)
BELIMO Holding AG 825,00 3,06% BELIMO Holding AG
Bellevue AG 7,06 0,86% Bellevue AG
BioVersys 24,70 6,01% BioVersys
EvoNext Holdings AG 2,50 -3,10% EvoNext Holdings AG
GAM AG 0,06 5,21% GAM AG
Gurit Holding AG 49,80 -8,79% Gurit Holding AG
Highlight Event and Entertainment AG 4,82 3,88% Highlight Event and Entertainment AG
Holcim AG 72,18 3,98% Holcim AG
lastminute.com N.V. 10,10 -1,94% lastminute.com N.V.
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 436,80 1,16% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Schlatter Industries AG 20,20 -2,88% Schlatter Industries AG
SHL Telemedicine 1,07 0,00% SHL Telemedicine
UBS 40,95 -1,78% UBS

Indizes in diesem Artikel

SPI 20 387,91 -0,50%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04:31 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03:33 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen