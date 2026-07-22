Börse Zürich in Rot: SPI beginnt Mittwochshandel im Minus

Der SPI kann seine Vortagesgewinne am Mittwoch nicht halten.

Am Mittwoch geht es im SPI um 09:09 Uhr via SIX um 0,20 Prozent auf 20 055,01 Punkte nach unten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,476 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,251 Prozent tiefer bei 20 044,52 Punkten in den Mittwochshandel, nach 20 095,03 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 20 055,01 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 20 040,03 Punkten.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang ein Plus von 0,050 Prozent. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 22.06.2026, den Stand von 19 570,81 Punkten. Der SPI wurde vor drei Monaten, am 22.04.2026, mit 18 485,68 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 22.07.2025, wies der SPI 16 618,57 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9,94 Prozent aufwärts. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 370,23 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit GAM (+ 8,83 Prozent auf 0,07 CHF), Sonova (+ 4,89 Prozent auf 210,20 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 2,91 Prozent auf 20,50 CHF), Adecco SA (+ 2,88 Prozent auf 20,74 CHF) und Bossard (+ 2,25 Prozent auf 227,00 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil EvoNext (-4,72 Prozent auf 2,22 CHF), Edisun Power Europe (-4,01 Prozent auf 67,00 CHF), Lonza (-3,90 Prozent auf 542,00 CHF), Sandoz (-3,49 Prozent auf 64,22 CHF) und StarragTornos (-3,26 Prozent auf 32,60 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 255 156 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 288,832 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der SPI-Werte

Die EvoNext-Aktie präsentiert mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at