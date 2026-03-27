MindMaze Therapeutics Aktie
WKN DE: A3EFB5 / ISIN: CH1251125998
|Kursverlauf
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27.03.2026 15:59:49
Börse Zürich in Rot: SPI fällt am Freitagnachmittag zurück
Am Freitag tendiert der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,99 Prozent tiefer bei 17 490,13 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,294 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,053 Prozent schwächer bei 17 655,12 Punkten in den Freitagshandel, nach 17 664,49 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 17 486,82 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 655,12 Zählern.
SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht stieg der SPI bereits um 3,32 Prozent. Vor einem Monat, am 27.02.2026, wies der SPI einen Stand von 19 255,70 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wurde der SPI auf 18 186,12 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 27.03.2025, wurde der SPI mit einer Bewertung von 17 131,62 Punkten gehandelt.
Der Index sank seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4,12 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt derzeit bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 847,58 Zählern.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI
Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 60,00 Prozent auf 6,40 CHF), ASMALLWORLD (+ 5,83 Prozent auf 0,64 CHF), Addex Therapeutics (+ 5,24 Prozent auf 0,04 CHF), SHL Telemedicine (+ 4,48 Prozent auf 1,05 CHF) und Villars SA (+ 4,39 Prozent auf 595,00 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Private Equity (-8,53 Prozent auf 59,00 CHF), Accelleron Industries (-6,47 Prozent auf 70,15 CHF), GAM (-6,14 Prozent auf 0,11 CHF), Schlatter Industries (-6,00 Prozent auf 18,80 CHF) und MindMaze Therapeutics (-5,65 Prozent auf 0,37 CHF).
SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 561 741 Aktien gehandelt. Im SPI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 278,358 Mrd. Euro den größten Anteil.
Fundamentaldaten der SPI-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Kudelski-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Accelleron Industries AG
|76,00
|-6,75%
|Addex Therapeutics Ltd.
|0,04
|11,84%
|ASMALLWORLD AG
|0,67
|8,06%
|DKSH AG
|64,30
|-1,38%
|Evolva Holding AG
|0,94
|6,33%
|GAM AG
|0,11
|-10,74%
|Highlight Event and Entertainment AG
|6,65
|66,25%
|Kudelski S.A. (I)
|1,39
|0,36%
|MindMaze Therapeutics
|0,39
|-7,89%
|Private Equity Holding AG
|66,50
|4,72%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|349,20
|-1,08%
|Schlatter Industries AG
|19,00
|-5,00%
|SHL Telemedicine
|1,05
|4,48%
|UBS
|31,76
|-2,10%
|Villars SA
|595,00
|4,39%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|17 552,21
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