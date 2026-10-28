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SPI-Entwicklung 28.10.2026 17:58:44

Börse Zürich in Rot: SPI fällt schlussendlich

Börse Zürich in Rot: SPI fällt schlussendlich

Der SPI wagte sich am dritten Tag der Woche nicht aus der Reserve.

Letztendlich beendete der SPI den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,07 Prozent) bei 20 585,22 Punkten. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,592 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 20 551,87 Zählern und damit 0,234 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (20 599,98 Punkte).

Der SPI erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 20 635,83 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 20 480,06 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche stieg der SPI bereits um 0,856 Prozent. Vor einem Monat, am 28.09.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 19 758,71 Punkten. Der SPI lag vor drei Monaten, am 28.07.2026, bei 20 401,08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2025, wies der SPI einen Wert von 17 080,74 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,84 Prozent zu. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 636,94 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit Jungfraubahn (+ 8,56 Prozent auf 260,00 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 5,23 Prozent auf 20,94 CHF), Phoenix Mecano (+ 3,95) Prozent auf 447,00 CHF), Huber + Suhner (+ 3,80 Prozent auf 169,20 CHF) und Groupe Minoteries SA (+ 3,60 Prozent auf 230,00 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen Logitech (-10,81 Prozent auf 82,02 CHF), Xlife Sciences (-8,90 Prozent auf 8,60 CHF), SHL Telemedicine (-5,61 Prozent auf 1,01 CHF), MindMaze Therapeutics (-4,88 Prozent auf 0,16 CHF) und Molecular Partners (-4,76 Prozent auf 3,00 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 7 135 443 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 349,375 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Im Index weist die Bellevue-Aktie mit 8,20 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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Barry Callebaut AG (N) 1 244,00 0,08% Barry Callebaut AG (N)
Bellevue AG 7,16 1,99% Bellevue AG
EvoNext Holdings AG 2,42 -0,82% EvoNext Holdings AG
Groupe Minoteries SA 224,00 -2,61% Groupe Minoteries SA
Huber + Suhner AG 183,60 0,00% Huber + Suhner AG
Jungfraubahn AG (N) 281,00 6,84% Jungfraubahn AG (N)
Kuros (Kuros Biosciences) 22,62 -0,35% Kuros (Kuros Biosciences)
Logitech S.A. 88,48 0,29% Logitech S.A.
MindMaze Therapeutics 0,17 0,84% MindMaze Therapeutics
Molecular Partners AG 3,24 -5,81% Molecular Partners AG
Phoenix Mecano AG 470,00 -0,84% Phoenix Mecano AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 445,00 1,64% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 1,07 5,94% SHL Telemedicine
UBS 43,01 2,75% UBS
Xlife Sciences AG 8,82 2,56% Xlife Sciences AG

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