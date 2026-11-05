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Kursverlauf 05.11.2026 17:58:28

Börse Zürich in Rot: SPI fällt zum Handelsende

Börse Zürich in Rot: SPI fällt zum Handelsende

Der SPI zeigte sich am Donnerstag mit negativem Vorzeichen.

Am Donnerstag notierte der SPI via SIX zum Handelsende 0,34 Prozent tiefer bei 21 085,19 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,639 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,355 Prozent auf 21 232,79 Punkte an der Kurstafel, nach 21 157,72 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 21 053,19 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 21 271,96 Einheiten.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der SPI bereits um 1,71 Prozent. Der SPI wies vor einem Monat, am 05.10.2026, einen Stand von 19 456,93 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 05.08.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 20 475,73 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, erreichte der SPI einen Wert von 17 084,84 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 15,58 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 21 271,96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern erreicht.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Tecan (N) (+ 7,11 Prozent auf 262,00 CHF), Schlatter Industries (+ 5,10 Prozent auf 20,60 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (+ 4,82 Prozent auf 52,20 CHF), Vetropack A (+ 4,04 Prozent auf 19,56 CHF) und Thurgauer Kantonalbank (+ 3,92 Prozent auf 172,50 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen ams-OSRAM (-12,96 Prozent auf 14,58 CHF), ASMALLWORLD (-7,75 Prozent auf 1,31 CHF), INFICON (-7,46 Prozent auf 151,40 CHF), GAM (-7,27 Prozent auf 0,06 CHF) und Newron PharmaceuticalsAz (-6,91 Prozent auf 8,75 CHF).

Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 7 070 429 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 346,223 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Bellevue lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,20 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
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ams-OSRAM AG 16,00 2,24% ams-OSRAM AG
ASMALLWORLD AG 1,39 -2,80% ASMALLWORLD AG
Barry Callebaut AG (N) 1 361,00 -3,48% Barry Callebaut AG (N)
Bellevue AG 7,36 -3,16% Bellevue AG
EvoNext Holdings AG 2,56 -1,54% EvoNext Holdings AG
GAM AG 0,06 -1,69% GAM AG
INFICON HOLDING AG 164,60 0,98% INFICON HOLDING AG
Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az. 9,52 0,42% Newron Pharmaceuticals S.p.A.Az.
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 436,20 1,39% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Schlatter Industries AG 19,60 -4,85% Schlatter Industries AG
Tecan (N) 280,40 -1,20% Tecan (N)
Thurgauer Kantonalbank 184,00 0,55% Thurgauer Kantonalbank
UBS 42,91 -0,74% UBS
Vetropack Holding AG Act nom -A- 21,20 1,68% Vetropack Holding AG Act nom -A-
Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG) 54,00 -2,53% Züblin (Zueblin Immobilien Holding AG)

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