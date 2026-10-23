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SPI-Entwicklung 23.10.2026 12:26:53

Börse Zürich in Rot: SPI in der Verlustzone

Börse Zürich in Rot: SPI in der Verlustzone

Der SPI erleidet heute Verluste.

Um 12:09 Uhr fällt der SPI im SIX-Handel um 0,61 Prozent auf 20 366,58 Punkte zurück. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,597 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,039 Prozent schwächer bei 20 482,72 Punkten in den Handel, nach 20 490,79 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20 360,88 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20 482,72 Zählern.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 0,781 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, wies der SPI einen Wert von 19 754,43 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, wies der SPI einen Wert von 19 932,10 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.10.2025, lag der SPI noch bei 17 325,90 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 11,65 Prozent zu Buche. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 20 636,94 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Holcim (+ 6,19 Prozent auf 67,54 CHF), Xlife Sciences (+ 4,71 Prozent auf 8,90 CHF), BELIMO (+ 3,59 Prozent auf 765,00 CHF), GAM (+ 3,32 Prozent auf 0,06 CHF) und Feintool International (+ 2,25 Prozent auf 11,35 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Highlight Event and Entertainment (-8,44 Prozent auf 4,12 CHF), Gurit (-8,20 Prozent auf 47,00 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (-4,97 Prozent auf 168,20 CHF), Schlatter Industries (-4,81 Prozent auf 19,80 CHF) und Richemont (-4,49 Prozent auf 164,70 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 296 041 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 342,606 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus

Die EvoNext-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Bellevue-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,20 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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BELIMO Holding AG 825,00 3,06% BELIMO Holding AG
Bellevue AG 7,06 0,86% Bellevue AG
Bystronic (ex Conzzeta) 182,20 18,31% Bystronic (ex Conzzeta)
EvoNext Holdings AG 2,50 -3,10% EvoNext Holdings AG
Feintool International AG (N) (FIH) 12,30 2,50% Feintool International AG (N) (FIH)
GAM AG 0,06 5,21% GAM AG
Gurit Holding AG 49,80 -8,79% Gurit Holding AG
Highlight Event and Entertainment AG 4,82 3,88% Highlight Event and Entertainment AG
Holcim AG 72,18 3,98% Holcim AG
Richemont 174,20 -6,70% Richemont
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 436,80 1,16% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Schlatter Industries AG 20,20 -2,88% Schlatter Industries AG
UBS 40,95 -1,78% UBS
Xlife Sciences AG 8,70 2,35% Xlife Sciences AG

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