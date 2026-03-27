Börse Zürich in Rot: SPI legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein

Zum Handelsende bewegte sich der SPI im SIX-Handel 0,64 Prozent tiefer bei 17 552,21 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,294 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,053 Prozent auf 17 655,12 Punkte an der Kurstafel, nach 17 664,49 Punkten am Vortag.

Bei 17 486,82 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 17 655,12 Punkten den höchsten Stand markierte.

SPI-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den SPI bereits um 3,69 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 27.02.2026, lag der SPI bei 19 255,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, bei 18 186,12 Punkten. Der SPI wies vor einem Jahr, am 27.03.2025, einen Wert von 17 131,62 Punkten auf.

Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 3,78 Prozent zurück. 19 309,93 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern erreicht.

Tops und Flops aktuell

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 60,00 Prozent auf 6,40 CHF), ASMALLWORLD (+ 5,83 Prozent auf 0,64 CHF), BioVersys (+ 5,26 Prozent auf 30,00 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 4,80 Prozent auf 2,95 CHF) und Addex Therapeutics (+ 4,71 Prozent auf 0,04 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen GAM (-8,77 Prozent auf 0,10 CHF), MindMaze Therapeutics (-7,57 Prozent auf 0,36 CHF), Comet (-5,78 Prozent auf 247,80 CHF), Montana Aerospace (-5,77 Prozent auf 25,30 CHF) und TX Group (-5,72 Prozent auf 128,60 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 4 072 618 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 278,358 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Evolva-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Kudelski-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at