Bajaj Mobility Aktie

Bajaj Mobility für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JKHY / ISIN: AT0000KTMI02

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Index-Performance im Fokus 07.09.2026 17:58:47

Börse Zürich in Rot: SPI legt zum Ende des Montagshandels den Rückwärtsgang ein

Börse Zürich in Rot: SPI legt zum Ende des Montagshandels den Rückwärtsgang ein

Der SPI bewegte sich schlussendlich im Minus.

Schlussendlich tendierte der SPI im SIX-Handel 0,69 Prozent tiefer bei 20 066,71 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,482 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 1,06 Prozent auf 19 991,65 Punkte an der Kurstafel, nach 20 206,24 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20 148,97 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 19 973,29 Einheiten.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der SPI wurde vor einem Monat, am 07.08.2026, mit 20 509,58 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, lag der SPI bei 18 926,39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, bei 17 113,20 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 10,00 Prozent nach oben. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Perrot Duval SA (+ 12,38 Prozent auf 118,00 CHF), Arbonia (+ 11,26 Prozent auf 4,89 CHF), ams-OSRAM (+ 5,25 Prozent auf 19,04 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 4,85 Prozent auf 18,59 CHF) und Huber + Suhner (+ 4,35 Prozent auf 172,60 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil ASMALLWORLD (-8,20 Prozent auf 0,56 CHF), lastminutecom (-7,62 Prozent auf 10,30 CHF), SoftwareONE (-5,31 Prozent auf 9,19 CHF), Molecular Partners (-4,30 Prozent auf 3,34 CHF) und Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-4,00 Prozent auf 28,80 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI ist die Novartis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 2 499 757 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 307,899 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SPI-Aktien auf

Die EvoNext-Aktie hat mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Unter den Aktien im Index weist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Aktien in diesem Artikel

ams-OSRAM AG 19,75 4,22% ams-OSRAM AG
Arbonia AG 5,18 12,24% Arbonia AG
ASMALLWORLD AG 0,49 -9,36% ASMALLWORLD AG
Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) 30,95 -1,12% Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
Curatis AG 20,90 0,00% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,38 0,85% EvoNext Holdings AG
Huber + Suhner AG 173,80 -0,34% Huber + Suhner AG
Kuros (Kuros Biosciences) 19,70 5,57% Kuros (Kuros Biosciences)
lastminute.com N.V. 10,90 -7,63% lastminute.com N.V.
Logitech S.A. 85,80 -2,34% Logitech S.A.
Molecular Partners AG 3,52 -3,30% Molecular Partners AG
Novartis AG 133,96 -2,40% Novartis AG
Perrot Duval SA 118,00 12,38% Perrot Duval SA
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 384,80 -0,31% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SoftwareONE 9,57 -5,43% SoftwareONE

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SPI 20 066,71 -0,69%

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