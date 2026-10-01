Börse Zürich in Rot: SPI liegt am Donnerstagmittag im Minus

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 1,19 Prozent schwächer bei 19 378,89 Punkten. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,417 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,806 Prozent schwächer bei 19 453,97 Punkten in den Handel, nach 19 612,09 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 19 456,69 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 19 332,77 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des SPI

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang ein Minus von 2,57 Prozent. Vor einem Monat, am 01.09.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 20 149,63 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, wurde der SPI auf 19 917,53 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 01.10.2025, wies der SPI 17 008,91 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 6,23 Prozent. Bei 20 636,94 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten erreicht.

Heutige Tops und Flops im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit Addex Therapeutics (+ 5,83 Prozent auf 0,02 CHF), lastminutecom (+ 4,67 Prozent auf 9,86 CHF), INFICON (+ 4,18 Prozent auf 199,40 CHF), ASMALLWORLD (+ 4,17 Prozent auf 0,75 CHF) und Cicor Technologies (+ 3,99 Prozent auf 140,60 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Highlight Event and Entertainment (-12,40 Prozent auf 4,38 CHF), BioVersys (-6,93 Prozent auf 25,50 CHF), Calida (-6,06 Prozent auf 13,96 CHF), Curatis (-5,09 Prozent auf 17,70 CHF) und Schlatter Industries (-5,00 Prozent auf 19,00 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 1 605 862 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 304,773 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Titel

Unter den SPI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at