Börse Zürich in Rot: SPI liegt am Freitagmittag im Minus

Der SPI fällt im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,94 Prozent auf 17 380,68 Punkte. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,270 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,773 Prozent tiefer bei 17 409,47 Punkten in den Handel, nach 17 545,05 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Freitag bei 17 514,06 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 380,68 Punkten erreichte.

SPI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der SPI bereits um 1,65 Prozent. Vor einem Monat, am 14.10.2025, wurde der SPI mit 17 147,46 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 14.08.2025, betrug der SPI-Kurs 16 698,66 Punkte. Vor einem Jahr, am 14.11.2024, lag der SPI-Kurs bei 15 682,05 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 12,00 Prozent zu. Bei 17 689,35 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Das Jahrestief liegt hingegen bei 14 361,69 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Xlife Sciences (+ 5,59 Prozent auf 17,95 CHF), Richemont (+ 5,29 Prozent auf 170,05 CHF), Curatis (+ 4,10 Prozent auf 12,70 CHF), Molecular Partners (+ 2,59 Prozent auf 3,37 CHF) und Adval Tech (+ 2,50 Prozent auf 41,00 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Addex Therapeutics (-9,21 Prozent auf 0,06 CHF), Evolva (-8,28 Prozent auf 0,91 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-4,70 Prozent auf 1,50 CHF), DocMorris (-4,40 Prozent auf 5,11 CHF) und ams-OSRAM (-4,18 Prozent auf 9,98 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 2 320 808 Aktien gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 260,827 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

Im SPI weist die Relief Therapeutics-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OC Oerlikon-Aktie ermöglicht Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,45 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

