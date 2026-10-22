ams-OSRAM Aktie

ams-OSRAM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SPI-Entwicklung 22.10.2026 17:58:46

Börse Zürich in Rot: SPI schwächelt zum Handelsende

Börse Zürich in Rot: SPI schwächelt zum Handelsende

Am Abend agierten die Anleger in Zürich vorsichtiger.

Am Donnerstag beendete der SPI den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,10 Prozent) bei 20 490,79 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,566 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,244 Prozent schwächer bei 20 461,41 Punkten in den Handel, nach 20 511,44 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20 418,38 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20 544,73 Zählern.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 1,40 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.09.2026, wies der SPI einen Wert von 19 804,44 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, wies der SPI einen Wert von 20 091,25 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 22.10.2025, lag der SPI noch bei 17 351,42 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 12,33 Prozent zu Buche. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 20 636,94 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit ASMALLWORLD (+ 28,85 Prozent auf 1,34 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (+ 19,59 Prozent auf 177,00 CHF), Schindler (+ 8,73 Prozent auf 286,50 CHF), Schindler (+ 8,52 Prozent auf 292,80 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (+ 4,73 Prozent auf 20,36 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil GAM (-11,47 Prozent auf 0,06 CHF), Highlight Event and Entertainment (-9,27 Prozent auf 4,50 CHF), Xlife Sciences (-9,19 Prozent auf 8,50 CHF), ams-OSRAM (-6,79 Prozent auf 17,71 CHF) und Forbo International (-6,65 Prozent auf 856,00 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. 4 745 005 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 341,114 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus

Die EvoNext-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Bellevue-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,20 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Analysen zu SPI-Aktien
Dividenden der SPI-Unternehmen
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu ams-OSRAM AG

mehr Nachrichten

Analysen zu ams-OSRAM AG

mehr Analysen
23.09.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
11.05.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
08.05.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
08.05.26 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ams-OSRAM AG 19,15 0,52% ams-OSRAM AG
ASMALLWORLD AG 1,35 14,41% ASMALLWORLD AG
Barry Callebaut AG (N) 1 242,00 -2,13% Barry Callebaut AG (N)
Bellevue AG 7,06 0,86% Bellevue AG
Bystronic (ex Conzzeta) 182,20 18,31% Bystronic (ex Conzzeta)
EvoNext Holdings AG 2,50 -3,10% EvoNext Holdings AG
Forbo International S.A. (N) 925,00 0,11% Forbo International S.A. (N)
GAM AG 0,06 5,21% GAM AG
Highlight Event and Entertainment AG 4,82 3,88% Highlight Event and Entertainment AG
Kuros (Kuros Biosciences) 21,94 -1,17% Kuros (Kuros Biosciences)
Nestlé SA (Nestle) 90,41 -1,51% Nestlé SA (Nestle)
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 436,80 1,16% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Schindler AG (PS) 322,80 10,02% Schindler AG (PS)
Schindler AG NA 316,00 2,10% Schindler AG NA
Xlife Sciences AG 8,70 2,35% Xlife Sciences AG

Indizes in diesem Artikel

SPI 20 387,91 -0,50%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

23.10.26 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen