Börse Zürich in Rot: SPI schwächelt zum Handelsende

Am Donnerstag beendete der SPI den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,10 Prozent) bei 20 490,79 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,566 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,244 Prozent schwächer bei 20 461,41 Punkten in den Handel, nach 20 511,44 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20 418,38 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20 544,73 Zählern.

So entwickelt sich der SPI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 1,40 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.09.2026, wies der SPI einen Wert von 19 804,44 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, wies der SPI einen Wert von 20 091,25 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 22.10.2025, lag der SPI noch bei 17 351,42 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 12,33 Prozent zu Buche. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 20 636,94 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SPI-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit ASMALLWORLD (+ 28,85 Prozent auf 1,34 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (+ 19,59 Prozent auf 177,00 CHF), Schindler (+ 8,73 Prozent auf 286,50 CHF), Schindler (+ 8,52 Prozent auf 292,80 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (+ 4,73 Prozent auf 20,36 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil GAM (-11,47 Prozent auf 0,06 CHF), Highlight Event and Entertainment (-9,27 Prozent auf 4,50 CHF), Xlife Sciences (-9,19 Prozent auf 8,50 CHF), ams-OSRAM (-6,79 Prozent auf 17,71 CHF) und Forbo International (-6,65 Prozent auf 856,00 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. 4 745 005 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 341,114 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus

Die EvoNext-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Bellevue-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,20 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at