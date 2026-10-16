Börse Zürich in Rot: SPI schwächelt zum Handelsstart

Am Freitag tendiert der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0,09 Prozent leichter bei 20 225,02 Punkten. Der Börsenwert der im SPI enthaltenen Werte beträgt damit 2,502 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der SPI 0,036 Prozent stärker bei 20 251,16 Punkten, nach 20 243,96 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte heute sein Tagestief bei 20 225,02 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 20 251,16 Punkten lag.

SPI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der SPI bereits um 3,18 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.09.2026, betrug der SPI-Kurs 19 557,13 Punkte. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, wurde der SPI mit 20 068,91 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 16.10.2025, betrug der SPI-Kurs 17 451,81 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 10,87 Prozent zu Buche. Bei 20 636,94 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell DocMorris (+ 6,52 Prozent auf 15,53 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 3,73 Prozent auf 0,15 CHF), Cicor Technologies (+ 2,52 Prozent auf 138,20 CHF), SoftwareONE (+ 2,24 Prozent auf 9,38 CHF) und Rieter (+ 2,10 Prozent auf 2,44 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen SHL Telemedicine (-6,07 Prozent auf 1,01 CHF), Private Equity (-5,84 Prozent auf 58,00 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-4,98 Prozent auf 49,60 CHF), ASMALLWORLD (-3,49 Prozent auf 0,83 CHF) und Villars SA (-2,52 Prozent auf 580,00 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Im SPI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 616 445 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SPI mit 324,347 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Curatis-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at