Börse Zürich in Rot: SPI verbucht nachmittags Verluste

Der SPI zeigt sich heute leichter.

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,73 Prozent tiefer bei 18 403,02 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,341 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,267 Prozent höher bei 18 587,49 Punkten, nach 18 537,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 18 597,92 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 403,02 Zählern.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang ein Minus von 1,02 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 27.03.2026, bei 17 552,21 Punkten. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 29.01.2026, den Wert von 18 160,81 Punkten. Der SPI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 29.04.2025, bei 16 387,77 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 0,881 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 19 309,93 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit MindMaze Therapeutics (+ 26,55 Prozent auf 0,35 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 6,09 Prozent auf 6,10 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (+ 5,00 Prozent auf 105,00 CHF), VAT (+ 4,28 Prozent auf 580,20 CHF) und ALSO (+ 3,85 Prozent auf 161,80 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Idorsia (-7,05 Prozent auf 3,67 CHF), GAM (-4,25 Prozent auf 0,08 CHF), Xlife Sciences (-3,65 Prozent auf 21,10 CHF), EvoNext (-3,64 Prozent auf 0,95 CHF) und Avolta (ex Dufry) (-3,47 Prozent auf 42,28 CHF).

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 7 147 427 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 284,395 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus

Die EvoNext-Aktie hat mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at