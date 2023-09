Börse Zürich in Rot: SPI verbucht zum Ende des Freitagshandels Abschläge

Letztendlich zogen sich die Anleger in Zürich zurück.

Schlussendlich ging der SPI den Freitagshandel nahezu unverändert (minus 0,66 Prozent) bei 14 462,62 Punkten aus dem Freitagshandel. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,951 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,570 Prozent auf 14 476,25 Punkte an der Kurstafel, nach 14 559,26 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SPI betrug 14 433,10 Punkte, das Tageshoch hingegen 14 508,62 Zähler.

SPI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der SPI bereits um 1,36 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 22.08.2023, wies der SPI einen Wert von 14 345,71 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 22.06.2023, wurde der SPI mit 14 713,46 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 22.09.2022, wies der SPI 13 213,40 Punkte auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2023 bereits um 2,98 Prozent. Das SPI-Jahreshoch liegt aktuell bei 15 314,62 Punkten. Bei 13 616,90 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit ARYZTA (+ 5,34 Prozent auf 1,56 CHF), Spexis (+ 4,92 Prozent auf 0,32 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 3,70 Prozent auf 14,00 CHF), ALSO (+ 3,27 Prozent auf 221,00 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (+ 2,38 Prozent auf 2,15 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Achiko (-33,33 Prozent auf 0,00 CHF), Talenthouse (-20,00 Prozent auf 0,00 CHF), Kinarus (-20,00 Prozent auf 0,00 CHF), ObsEva (-8,32 Prozent auf 0,07 CHF) und Addex Therapeutics (-7,14 Prozent auf 0,07 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Meyer Burger-Aktie aufweisen. 7 321 826 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 286,190 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SPI-Mitglieder

Im SPI präsentiert die Achiko-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 0,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,48 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Varia US Properties-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at