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Kursverlauf 18.08.2026 15:58:52

Börse Zürich in Rot: SPI zeigt sich am Dienstagnachmittag schwächer

Börse Zürich in Rot: SPI zeigt sich am Dienstagnachmittag schwächer

Der SPI gönnt sich am zweiten Tag der Woche eine Verschnaufpause.

Am Dienstag geht es im SPI um 15:42 Uhr via SIX um 0,09 Prozent auf 20 163,98 Punkte nach unten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,496 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,130 Prozent auf 20 155,02 Punkte an der Kurstafel, nach 20 181,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20 085,94 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20 176,75 Zählern.

SPI-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, notierte der SPI bei 20 156,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.05.2026, wurde der SPI mit 18 716,55 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 18.08.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 16 770,93 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,53 Prozent zu. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 20 636,94 Punkte. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Curatis (+ 10,50 Prozent auf 20,00 CHF), Basilea Pharmaceutica (+ 8,49 Prozent auf 58,80 CHF), Feintool International (+ 4,13 Prozent auf 11,35 CHF), Kuros (Kuros Biosciences) (+ 3,36 Prozent auf 22,12 CHF) und Santhera Pharmaceuticals (+ 3,27 Prozent auf 16,42 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-7,86 Prozent auf 29,90 CHF), Xlife Sciences (-6,21 Prozent auf 15,10 CHF), ams-OSRAM (-5,78 Prozent auf 18,43 CHF), Rieter (-5,28 Prozent auf 3,05 CHF) und MindMaze Therapeutics (-5,05 Prozent auf 0,22 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1 229 783 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 306,489 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus

2026 hat die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Curatis-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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ams-OSRAM AG 19,40 -6,28% ams-OSRAM AG
Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) 31,90 -9,38% Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
Basilea Pharmaceutica AG 63,50 10,43% Basilea Pharmaceutica AG
Curatis AG 20,00 10,50% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,62 21,30% EvoNext Holdings AG
Feintool International AG (N) (FIH) 10,80 -0,92% Feintool International AG (N) (FIH)
Kuros (Kuros Biosciences) 23,10 1,58% Kuros (Kuros Biosciences)
Logitech S.A. 85,50 -2,31% Logitech S.A.
MindMaze Therapeutics 0,21 -10,08% MindMaze Therapeutics
Rieter AG (N) 3,24 -4,57% Rieter AG (N)
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 389,00 1,09% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Santhera Pharmaceuticals AG 17,52 3,55% Santhera Pharmaceuticals AG
UBS 45,76 -0,80% UBS
Xlife Sciences AG 16,10 0,00% Xlife Sciences AG

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