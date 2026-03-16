Börse Zürich in Rot: SPI zeigt sich am Mittag leichter

Am Montag verbucht der SPI um 12:09 Uhr via SIX ein Minus in Höhe von 0,21 Prozent auf 17 854,94 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2,362 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,108 Prozent tiefer bei 17 873,98 Punkten in den Montagshandel, nach 17 893,35 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 17 909,68 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 17 765,87 Punkten.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Der SPI wies vor einem Monat, am 16.02.2026, einen Stand von 18 821,47 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.12.2025, wurde der SPI mit 17 920,48 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, wurde der SPI auf 17 093,16 Punkte taxiert.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,12 Prozent. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 17 574,72 Zählern registriert.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit ASMALLWORLD (+ 12,07 Prozent auf 0,65 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 12,00 Prozent auf 2,80 CHF), Medartis (+ 7,80 Prozent auf 85,70 CHF), Schlatter Industries (+ 4,86 Prozent auf 19,40 CHF) und PolyPeptide (+ 4,12 Prozent auf 25,30 CHF). Unter Druck stehen im SPI derweil MindMaze Therapeutics (-10,74 Prozent auf 0,43 CHF), Idorsia (-9,85 Prozent auf 3,07 CHF), Evolva (-8,67 Prozent auf 0,82 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-6,40 Prozent auf 0,12 CHF) und Tecan (N) (-6,01 Prozent auf 114,20 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Im SPI weist die Idorsia-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 3 986 372 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SPI mit 289,747 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

SPI-Fundamentalkennzahlen

Die Evolva-Aktie hat mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Die Kudelski-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at