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Index im Blick 24.09.2026 12:26:57

Börse Zürich in Rot: SPI zeigt sich am Mittag schwächer

Börse Zürich in Rot: SPI zeigt sich am Mittag schwächer

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am vierten Tag der Woche.

Am Donnerstag bewegt sich der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,19 Prozent leichter bei 19 717,72 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,459 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,276 Prozent auf 19 699,98 Punkte an der Kurstafel, nach 19 754,43 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 19 654,37 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 19 762,34 Punkten verzeichnete.

SPI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 0,342 Prozent. Der SPI wies vor einem Monat, am 24.08.2026, einen Stand von 20 311,68 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, stand der SPI noch bei 19 912,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, erreichte der SPI einen Stand von 16 650,65 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,09 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 20 636,94 Punkte. Bei 16 847,58 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit LEM (+ 5,25 Prozent auf 642,00 CHF), Addex Therapeutics (+ 4,20 Prozent auf 0,02 CHF), Rieter (+ 2,86 Prozent auf 2,52 CHF), EvoNext (+ 2,29 Prozent auf 2,23 CHF) und Ypsomed (+ 2,23 Prozent auf 366,20 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen ams-OSRAM (-9,71 Prozent auf 21,20 CHF), Xlife Sciences (-7,32 Prozent auf 11,40 CHF), ASMALLWORLD (-6,67 Prozent auf 0,70 CHF), Cicor Technologies (-5,86 Prozent auf 131,80 CHF) und Schlatter Industries (-4,86 Prozent auf 17,60 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SPI

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 2 197 982 Aktien gehandelt. Mit 318,213 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im SPI präsentiert die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Curatis-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 11,77 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Addex Therapeutics Ltd. 0,02 -6,78% Addex Therapeutics Ltd.
ams-OSRAM AG 21,90 -0,45% ams-OSRAM AG
ASMALLWORLD AG 0,70 0,00% ASMALLWORLD AG
Barry Callebaut AG (N) 1 194,00 0,08% Barry Callebaut AG (N)
Cicor Technologies Ltd. 141,40 0,14% Cicor Technologies Ltd.
Curatis AG 18,90 -0,53% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,29 -0,43% EvoNext Holdings AG
LEM S.A. 673,00 4,34% LEM S.A.
Rieter AG (N) 2,62 0,19% Rieter AG (N)
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 400,80 0,05% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Schlatter Industries AG 18,60 0,54% Schlatter Industries AG
UBS 42,55 -0,02% UBS
Xlife Sciences AG 11,30 -8,13% Xlife Sciences AG
Ypsomed AG 385,20 -0,16% Ypsomed AG

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