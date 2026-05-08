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Kursverlauf 08.05.2026 15:58:57

Börse Zürich in Rot: SPI zeigt sich leichter

Börse Zürich in Rot: SPI zeigt sich leichter

Der SPI erleidet am Freitagnachmittag Verluste.

Am Freitag bewegt sich der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,22 Prozent schwächer bei 18 594,69 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,387 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,546 Prozent tiefer bei 18 534,89 Punkten, nach 18 636,58 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 18 633,73 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 505,31 Einheiten.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 0,032 Prozent. Vor einem Monat, am 08.04.2026, stand der SPI noch bei 18 318,69 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, notierte der SPI bei 18 638,05 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.05.2025, wurde der SPI mit 16 494,66 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 1,93 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 19 309,93 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 847,58 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Leclanche (Leclanché SA) (+ 9,33 Prozent auf 0,10 CHF), Adval Tech (+ 7,03 Prozent auf 39,60 CHF), Comet (+ 5,64 Prozent auf 348,60 CHF), Swatch (I) (+ 4,86 Prozent auf 211,60 CHF) und Swatch (N) (+ 4,36 Prozent auf 41,90 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Landis+Gyr (Landis Gyr) (-16,04 Prozent auf 44,50 CHF), MindMaze Therapeutics (-9,54 Prozent auf 0,36 CHF), Schlatter Industries (-6,03 Prozent auf 18,70 CHF), GAM (-5,82 Prozent auf 0,07 CHF) und Kühne + Nagel International (-3,84 Prozent auf 170,20 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der MindMaze Therapeutics-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 1 413 563 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SPI mit 287,545 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Die EvoNext-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Curatis-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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Adval Tech AG 40,60 0,50% Adval Tech AG
Comet Holding AG 385,00 8,45% Comet Holding AG
Curatis AG 23,10 -1,70% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 1,04 1,96% EvoNext Holdings AG
GAM AG 0,08 0,00% GAM AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 188,40 -1,41% Kühne + Nagel International AG (KN)
Landis+Gyr (Landis Gyr) 49,45 -12,32% Landis+Gyr (Landis Gyr)
Leclanche (Leclanché SA) 0,10 0,00% Leclanche (Leclanché SA)
Lonza AG (N) 529,20 0,80% Lonza AG (N)
MindMaze Therapeutics 0,40 -7,01% MindMaze Therapeutics
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 352,00 -0,62% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Schlatter Industries AG 18,70 -6,03% Schlatter Industries AG
Swatch (I) 233,50 4,43% Swatch (I)
Swatch (N) 45,55 2,13% Swatch (N)

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SPI 18 574,54 -0,33%

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