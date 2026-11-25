Der SPI gab im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,51 Prozent auf 20 586,33 Punkte nach. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,632 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,856 Prozent auf 20 868,70 Punkte an der Kurstafel, nach 20 691,48 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 20 586,33 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 20 910,98 Einheiten.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 0,407 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, stand der SPI bei 20 387,91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, wies der SPI einen Wert von 20 421,31 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 25.11.2025, wies der SPI einen Wert von 17 542,28 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 12,85 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 21 440,74 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Highlight Event and Entertainment (+ 19,77 Prozent auf 5,15 CHF), ams-OSRAM (+ 6,78 Prozent auf 12,91 CHF), Landis+Gyr (Landis Gyr) (+ 6,10 Prozent auf 57,40 CHF), Medmix (+ 5,82 Prozent auf 10,36 CHF) und Xlife Sciences (+ 5,26 Prozent auf 8,00 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Cicor Technologies (-9,13 Prozent auf 125,40 CHF), Stadler Rail (-8,57 Prozent auf 27,94 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (-6,50 Prozent auf 7,48 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-6,08 Prozent auf 4,79 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (-5,92 Prozent auf 18,45 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 5 017 922 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 352,601 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien

In diesem Jahr präsentiert die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Bellevue-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,20 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at