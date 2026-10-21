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SIX-Handel im Fokus 21.10.2026 09:28:47

Börse Zürich in Rot: SPI zeigt sich zum Start des Mittwochshandels leichter

Börse Zürich in Rot: SPI zeigt sich zum Start des Mittwochshandels leichter

Das macht der SPI am dritten Tag der Woche.

Der SPI notiert im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,15 Prozent schwächer bei 20 368,18 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,542 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,026 Prozent auf 20 393,79 Punkte an der Kurstafel, nach 20 399,08 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 20 393,79 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 20 368,18 Punkten verzeichnete.

SPI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 0,789 Prozent. Vor einem Monat, am 21.09.2026, wies der SPI einen Stand von 19 760,15 Punkten auf. Der SPI lag vor drei Monaten, am 21.07.2026, bei 20 095,03 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.10.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 17 360,58 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 11,65 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 20 636,94 Punkte. 16 847,58 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

SPI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Adecco SA (+ 3,98 Prozent auf 21,96 CHF), VAT (+ 2,00 Prozent auf 612,60 CHF), BELIMO (+ 1,92 Prozent auf 769,00 CHF), Sensirion (+ 1,80 Prozent auf 85,00 CHF) und ams-OSRAM (+ 1,64 Prozent auf 18,57 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen Highlight Event and Entertainment (-9,64 Prozent auf 4,50 CHF), Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (-4,85 Prozent auf 31,40 CHF), Ascom (-3,11 Prozent auf 5,61 CHF), Rieter (-3,06 Prozent auf 2,38 CHF) und lastminutecom (-3,05 Prozent auf 8,90 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 208 290 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 331,235 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

KGV und Dividende der SPI-Aktien

Die EvoNext-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Mit 8,20 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 74,42 -4,10% ABB (Asea Brown Boveri)
Adecco SA 24,54 -1,05% Adecco SA
ams-OSRAM AG 19,05 -6,62% ams-OSRAM AG
Ascom 6,10 -1,93% Ascom
Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) 35,40 1,87% Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
Barry Callebaut AG (N) 1 269,00 1,04% Barry Callebaut AG (N)
BELIMO Holding AG 800,50 -5,32% BELIMO Holding AG
Bellevue AG 7,00 -1,41% Bellevue AG
EvoNext Holdings AG 2,58 0,00% EvoNext Holdings AG
Highlight Event and Entertainment AG 4,64 -9,02% Highlight Event and Entertainment AG
lastminute.com N.V. 10,30 4,57% lastminute.com N.V.
Rieter AG (N) 2,61 -1,14% Rieter AG (N)
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 431,80 0,94% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Sensirion Holding AG 88,30 -4,85% Sensirion Holding AG
VAT 618,20 -5,53% VAT

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SPI 20 490,79 -0,10%

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