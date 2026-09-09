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SPI-Performance im Fokus 09.09.2026 09:28:54

Börse Zürich in Rot: SPI zeigt sich zum Start des Mittwochshandels schwächer

Börse Zürich in Rot: SPI zeigt sich zum Start des Mittwochshandels schwächer

Der SPI kann seine Vortagesgewinne am Mittwochmorgen nicht halten.

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 09:09 Uhr um 0,57 Prozent leichter bei 19 735,36 Punkten. Die SPI-Mitglieder sind damit 2,464 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,624 Prozent tiefer bei 19 724,39 Punkten, nach 19 848,24 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 19 739,73 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19 724,39 Punkten erreichte.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang ein Minus von 1,28 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI lag am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 20 509,58 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.06.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 18 882,16 Punkten. Der SPI wurde vor einem Jahr, am 09.09.2025, mit 17 025,36 Punkten bewertet.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 8,18 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten registriert.

SPI-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich derzeit MindMaze Therapeutics (+ 2,67 Prozent auf 0,18 CHF), Bossard (+ 2,11 Prozent auf 242,00 CHF), Curatis (+ 2,05 Prozent auf 19,90 CHF), Barry Callebaut (+ 1,92 Prozent auf 1 112,00 CHF) und Adecco SA (+ 1,90 Prozent auf 23,64 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Addex Therapeutics (-6,02 Prozent auf 0,03 CHF), Schlatter Industries (-5,46 Prozent auf 17,30 CHF), Feintool International (-4,17 Prozent auf 11,50 CHF), Santhera Pharmaceuticals (-3,76 Prozent auf 16,36 CHF) und Xlife Sciences (-3,46 Prozent auf 12,55 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SPI ist die Novartis-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 289 152 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 304,921 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte

Unter den SPI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 11,77 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Addex Therapeutics Ltd. 0,02 -16,67% Addex Therapeutics Ltd.
Adecco SA 25,74 1,90% Adecco SA
Barry Callebaut AG (N) 1 173,00 -0,68% Barry Callebaut AG (N)
Bossard AG 250,00 0,00% Bossard AG
Curatis AG 20,00 2,56% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,34 0,00% EvoNext Holdings AG
Feintool International AG (N) (FIH) 11,70 -4,88% Feintool International AG (N) (FIH)
MindMaze Therapeutics 0,18 0,55% MindMaze Therapeutics
Novartis AG 119,60 1,13% Novartis AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 377,80 0,16% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Santhera Pharmaceuticals AG 17,32 0,58% Santhera Pharmaceuticals AG
Schlatter Industries AG 17,30 -5,46% Schlatter Industries AG
Xlife Sciences AG 14,70 13,08% Xlife Sciences AG

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SPI 19 510,45 -1,70%

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