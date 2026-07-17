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UBS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

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SPI-Kursentwicklung 17.07.2026 09:28:46

Börse Zürich in Rot: SPI zum Handelsstart schwächer

Börse Zürich in Rot: SPI zum Handelsstart schwächer

Der SPI fällt nach den Gewinnen vom Vortag am fünften Tag der Woche in die Verlustzone.

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,01 Prozent tiefer bei 20 067,09 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,487 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,047 Prozent höher bei 20 078,30 Punkten, nach 20 068,91 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 20 078,30 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 20 062,87 Zählern.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SPI bislang ein Plus von 0,271 Prozent. Der SPI stand noch vor einem Monat, am 17.06.2026, bei 19 511,76 Punkten. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 17.04.2026, den Wert von 18 874,94 Punkten. Der SPI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 17.07.2025, bei 16 703,15 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 10,00 Prozent zu. Das SPI-Jahreshoch steht derzeit bei 20 370,23 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich derzeit Georg Fischer (+ 9,95 Prozent auf 50,40 CHF), Adecco SA (+ 6,10 Prozent auf 20,52 CHF), Partners Group (+ 2,10 Prozent auf 691,40 CHF), Lindt (+ 1,97 Prozent auf 9 830,00 CHF) und Komax (+ 1,70 Prozent auf 47,90 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil Highlight Event and Entertainment (-8,26 Prozent auf 5,55 CHF), Schlatter Industries (-4,81 Prozent auf 17,80 CHF), Feintool International (-4,08 Prozent auf 9,40 CHF), VAT (-4,08 Prozent auf 663,00 CHF) und BioVersys (-3,97 Prozent auf 26,60 CHF).

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 005 482 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI mit 288,283 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Aktien im Fokus

Die EvoNext-Aktie hat mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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