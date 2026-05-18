Börse Zürich in Rot: SPI zum Start des Montagshandels leichter

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am ersten Tag der Woche.

Am Montag verbucht der SPI um 09:09 Uhr via SIX Verluste in Höhe von 0,62 Prozent auf 18 564,87 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,373 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,697 Prozent schwächer bei 18 550,76 Punkten in den Handel, nach 18 681,02 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18 550,76 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 18 571,59 Punkten.

SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 18 874,94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.02.2026, erreichte der SPI einen Stand von 19 035,90 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, stand der SPI bei 16 904,74 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,77 Prozent aufwärts. Bei 19 309,93 Punkten schaffte es der SPI bislang auf ein Jahreshoch. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit BioVersys (+ 11,52 Prozent auf 30,00 CHF), Sonova (+ 3,52 Prozent auf 185,40 CHF), GAM (+ 3,17 Prozent auf 0,07 CHF), EvoNext (+ 2,36 Prozent auf 1,30 CHF) und Calida (+ 1,67 Prozent auf 17,00 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil BVZ (-8,50 Prozent auf 1 400,00 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-8,13 Prozent auf 0,08 CHF), ASMALLWORLD (-8,06 Prozent auf 0,57 CHF), Adval Tech (-8,04 Prozent auf 36,60 CHF) und Highlight Event and Entertainment (-7,94 Prozent auf 5,80 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 105 125 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 288,762 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SPI-Werte

2026 weist die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at