Börse Zürich: Letztendlich Gewinne im SMI

Der SMI kletterte im SIX-Handel zum Handelsende um 0,32 Prozent auf 13 761,53 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,613 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,122 Prozent auf 13 734,21 Punkte an der Kurstafel, nach 13 717,54 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 13 701,83 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 13 799,36 Punkten verzeichnete.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 13 220,17 Punkten. Der SMI stand noch vor drei Monaten, am 16.03.2026, bei 12 882,20 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 16.06.2025, einen Stand von 12 090,87 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 3,88 Prozent zu Buche. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten markiert.

SMI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im SMI befinden sich derzeit Amrize (+ 2,11 Prozent auf 44,14 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,74 Prozent auf 84,02 CHF), UBS (+ 1,70 Prozent auf 40,18 CHF), Richemont (+ 1,11 Prozent auf 182,75 CHF) und Swiss Re (+ 0,95 Prozent auf 122,55 CHF). Unter Druck stehen im SMI derweil Holcim (-1,48 Prozent auf 75,82 CHF), Logitech (-1,42 Prozent auf 87,30 CHF), Swisscom (-1,39 Prozent auf 639,00 CHF), Kühne + Nagel International (-1,12 Prozent auf 185,95 CHF) und Roche (-0,64 Prozent auf 324,00 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 7 789 702 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 285,013 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SMI-Aktien

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,56 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at