Börse Zürich: Letztendlich Pluszeichen im SLI

Am Dienstagabend zeigten sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Der SLI gewann im SIX-Handel zum Handelsende 0,76 Prozent auf 2 178,71 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,068 Prozent auf 2 163,83 Punkte an der Kurstafel, nach 2 162,37 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 181,14 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 163,73 Einheiten.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, mit 2 173,89 Punkten bewertet. Der SLI wies vor drei Monaten, am 17.11.2025, einen Wert von 2 038,21 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.02.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 114,79 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 1,29 Prozent zu. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 185,70 Punkten. Bei 2 099,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Kühne + Nagel International (+ 2,99 Prozent auf 170,55 CHF), Alcon (+ 2,96 Prozent auf 61,90 CHF), Lindt (+ 2,38 Prozent auf 12 500,00 CHF), Roche (+ 2,16 Prozent auf 369,20 CHF) und Lonza (+ 1,71 Prozent auf 536,20 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Nestlé (-1,43 Prozent auf 79,02 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,16 Prozent auf 69,80 CHF), Straumann (-0,29 Prozent auf 96,32 CHF), Adecco SA (-0,28 Prozent auf 21,06 CHF) und Julius Bär (-0,25 Prozent auf 64,30 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 276 069 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 315,731 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf

Im SLI hat die Adecco SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,49 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

