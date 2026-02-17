UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|Index im Blick
|
17.02.2026 17:58:57
Börse Zürich: Letztendlich Pluszeichen im SLI
Der SLI gewann im SIX-Handel zum Handelsende 0,76 Prozent auf 2 178,71 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,068 Prozent auf 2 163,83 Punkte an der Kurstafel, nach 2 162,37 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 181,14 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 163,73 Einheiten.
So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, mit 2 173,89 Punkten bewertet. Der SLI wies vor drei Monaten, am 17.11.2025, einen Wert von 2 038,21 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.02.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 114,79 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 1,29 Prozent zu. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 185,70 Punkten. Bei 2 099,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Tops und Flops aktuell
Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Kühne + Nagel International (+ 2,99 Prozent auf 170,55 CHF), Alcon (+ 2,96 Prozent auf 61,90 CHF), Lindt (+ 2,38 Prozent auf 12 500,00 CHF), Roche (+ 2,16 Prozent auf 369,20 CHF) und Lonza (+ 1,71 Prozent auf 536,20 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Nestlé (-1,43 Prozent auf 79,02 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,16 Prozent auf 69,80 CHF), Straumann (-0,29 Prozent auf 96,32 CHF), Adecco SA (-0,28 Prozent auf 21,06 CHF) und Julius Bär (-0,25 Prozent auf 64,30 CHF).
Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 276 069 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 315,731 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.
Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf
Im SLI hat die Adecco SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,49 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu UBS
|
17.02.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI schließt im Plus (finanzen.at)
|
17.02.26
|Börse Zürich: Letztendlich Pluszeichen im SLI (finanzen.at)
|
17.02.26
|Börse Zürich: SMI beendet den Dienstagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
17.02.26
|SMI-Handel aktuell: SMI mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
16.02.26
|SMI-Handel aktuell: SMI zum Ende des Montagshandels im Plus (finanzen.at)
|
16.02.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI zum Ende des Montagshandels stärker (finanzen.at)
|
16.02.26
|Aufschläge in Zürich: SLI letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
16.02.26
|SMI-Handel aktuell: SMI zum Ende des Montagshandels im Plus (finanzen.at)