UBS Aktie

UBS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index im Blick 17.02.2026 17:58:57

Börse Zürich: Letztendlich Pluszeichen im SLI

Börse Zürich: Letztendlich Pluszeichen im SLI

Am Dienstagabend zeigten sich die Anleger in Zürich zuversichtlich.

Der SLI gewann im SIX-Handel zum Handelsende 0,76 Prozent auf 2 178,71 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,068 Prozent auf 2 163,83 Punkte an der Kurstafel, nach 2 162,37 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 181,14 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 163,73 Einheiten.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, mit 2 173,89 Punkten bewertet. Der SLI wies vor drei Monaten, am 17.11.2025, einen Wert von 2 038,21 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.02.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 114,79 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 1,29 Prozent zu. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 185,70 Punkten. Bei 2 099,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit Kühne + Nagel International (+ 2,99 Prozent auf 170,55 CHF), Alcon (+ 2,96 Prozent auf 61,90 CHF), Lindt (+ 2,38 Prozent auf 12 500,00 CHF), Roche (+ 2,16 Prozent auf 369,20 CHF) und Lonza (+ 1,71 Prozent auf 536,20 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Nestlé (-1,43 Prozent auf 79,02 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,16 Prozent auf 69,80 CHF), Straumann (-0,29 Prozent auf 96,32 CHF), Adecco SA (-0,28 Prozent auf 21,06 CHF) und Julius Bär (-0,25 Prozent auf 64,30 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 276 069 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 315,731 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf

Im SLI hat die Adecco SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,49 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu UBS

mehr Nachrichten