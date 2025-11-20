Adecco Aktie

Adecco

WKN: 922031 / ISIN: CH0012138605

Kursverlauf 20.11.2025 12:26:40

Börse Zürich: mittags Gewinne im SLI

Der SLI verzeichnet aktuell Kursanstiege.

Um 12:09 Uhr steigt der SLI im SIX-Handel um 0,36 Prozent auf 2 027,66 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,905 Prozent auf 2 038,60 Punkte an der Kurstafel, nach 2 020,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 026,47 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 042,07 Zählern.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 1,21 Prozent nach unten. Der SLI wurde vor einem Monat, am 20.10.2025, mit 2 039,28 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 20.08.2025, wies der SLI einen Stand von 2 023,28 Punkten auf. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 20.11.2024, den Wert von 1 903,08 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 5,52 Prozent nach oben. Bei 2 146,62 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 721,32 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell VAT (+ 6,12 Prozent auf 343,30 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,50 Prozent auf 55,82 CHF), Logitech (+ 2,01 Prozent auf 88,36 CHF), Temenos (+ 1,62 Prozent auf 71,95 CHF) und Richemont (+ 1,45 Prozent auf 163,95 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Adecco SA (-1,89 Prozent auf 23,82 CHF), Lindt (-1,33 Prozent auf 11 880,00 CHF), Swatch (I) (-1,17 Prozent auf 165,35 CHF), UBS (-0,78 Prozent auf 30,36 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,59 Prozent auf 151,05 CHF) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 1 383 798 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 262,981 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der SLI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,10 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,15 Prozent bei der Zurich Insurance-Aktie an.

Redaktion finanzen.at

