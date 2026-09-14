Börse Zürich: Schlussendlich Pluszeichen im SLI

Schlussendlich schloss der SLI am Montag nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 2 224,12 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,261 Prozent höher bei 2 225,59 Punkten, nach 2 219,80 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 241,42 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 222,63 Zählern.

SLI auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 14.08.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 318,31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, betrug der SLI-Kurs 2 187,02 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, wurde der SLI mit 2 012,47 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,40 Prozent nach oben. Bei 2 352,31 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 915,56 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Roche (+ 5,00 Prozent auf 361,40 CHF), Nestlé (+ 2,14 Prozent auf 79,20 CHF), Lindt (+ 2,14 Prozent auf 8 600,00 CHF), Alcon (+ 1,89 Prozent auf 55,00 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 1,69 Prozent auf 216,20 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen VAT (-7,65 Prozent auf 567,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-4,09 Prozent auf 75,44 CHF), UBS (-2,76 Prozent auf 43,33 CHF), Holcim (-2,47 Prozent auf 68,70 CHF) und Sika (-2,24 Prozent auf 180,85 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 4 837 721 Aktien gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 289,423 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Mit 7,04 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at