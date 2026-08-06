Richemont Aktie
WKN DE: A1W5CV / ISIN: CH0210483332
|SLI-Performance im Fokus
|
06.08.2026 12:26:45
Börse Zürich: SLI am Mittag in der Gewinnzone
Am Donnerstag geht es im SLI um 12:10 Uhr via SIX um 0,47 Prozent auf 2 343,48 Punkte nach oben. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,513 Prozent auf 2 344,56 Punkte an der Kurstafel, nach 2 332,60 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2 350,80 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 340,69 Punkten lag.
SLI-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche kletterte der SLI bereits um 2,07 Prozent. Vor einem Monat, am 06.07.2026, wies der SLI einen Wert von 2 301,52 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 06.05.2026, betrug der SLI-Kurs 2 132,31 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 06.08.2025, stand der SLI bei 1 958,92 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 8,95 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 350,80 Punkten. 1 915,56 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI
Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Sandoz (+ 4,08 Prozent auf 70,92 CHF), Swisscom (+ 3,25 Prozent auf 636,00 CHF), Holcim (+ 1,27 Prozent auf 73,54 CHF), Partners Group (+ 1,19 Prozent auf 729,80 CHF) und Logitech (+ 1,11 Prozent auf 85,80 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Zurich Insurance (-2,37 Prozent auf 592,80 CHF), VAT (-0,92 Prozent auf 624,40 CHF), Richemont (-0,46 Prozent auf 196,20 CHF), SGS SA (-0,41 Prozent auf 97,42 CHF) und Straumann (-0,33 Prozent auf 104,65 CHF).
Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 833 734 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 304,964 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte
Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,34 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Richemont
|
06.08.26
|SMI aktuell: SMI zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
06.08.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
06.08.26
|Börse Zürich: SLI am Mittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
06.08.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SMI in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
05.08.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
05.08.26
|Mittwochshandel in Zürich: SMI in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
05.08.26
|Börse Zürich: SLI am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
05.08.26
|SLI-Handel aktuell: SLI-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.at)
Analysen zu Richemont
|22.07.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|21.07.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|22.07.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|21.07.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|22.07.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|21.07.26
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|16.07.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.07.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|15.07.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.07.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.06.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Galderma
|194,00
|2,11%
|Holcim AG
|75,80
|-2,77%
|Logitech S.A.
|91,84
|2,32%
|Partners Group AG
|787,20
|2,34%
|Richemont
|209,90
|0,53%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|392,40
|1,13%
|Sandoz
|77,82
|6,05%
|SGS SA
|103,80
|0,58%
|Straumann Holding AG
|110,00
|0,73%
|Swiss Re AG
|147,95
|-1,30%
|Swisscom AG
|680,00
|-0,80%
|UBS
|46,42
|1,53%
|VAT
|677,20
|-0,27%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|637,40
|0,98%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 337,47
|0,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.