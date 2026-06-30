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Index im Blick 30.06.2026 15:59:01

Börse Zürich: SLI am Nachmittag im Aufwind

Börse Zürich: SLI am Nachmittag im Aufwind

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Dienstagnachmittag.

Am Dienstag geht es im SLI um 15:41 Uhr via SIX um 0,15 Prozent auf 2 278,68 Punkte nach oben. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,203 Prozent auf 2 279,97 Punkte an der Kurstafel, nach 2 275,35 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 288,01 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 275,71 Einheiten.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wurde am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, mit 2 160,78 Punkten bewertet. Der SLI stand am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, bei 2 013,72 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, wies der SLI einen Stand von 1 958,25 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 5,94 Prozent zu. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 288,59 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SLI sind derzeit VAT (+ 2,63 Prozent auf 702,60 CHF), Partners Group (+ 2,03 Prozent auf 663,20 CHF), Sika (+ 1,93 Prozent auf 166,55 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,62 Prozent auf 86,82 CHF) und Amrize (+ 1,33 Prozent auf 43,33 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Logitech (-6,11 Prozent auf 74,72 CHF), Richemont (-2,32 Prozent auf 185,50 CHF), Roche (-1,09 Prozent auf 335,10 CHF), Galderma (-1,02 Prozent auf 183,90 CHF) und Nestlé (-0,88 Prozent auf 83,56 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 300 718 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 289,817 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,21 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Amrize 46,29 -0,09% Amrize
Galderma 199,00 -1,49% Galderma
Logitech S.A. 82,06 -5,09% Logitech S.A.
Nestlé SA (Nestle) 90,60 -0,51% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 722,80 2,58% Partners Group AG
Richemont 202,40 -1,80% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 360,86 -1,71% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
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Swiss Re AG 139,45 -0,18% Swiss Re AG
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