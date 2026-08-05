Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|SLI-Performance im Fokus
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05.08.2026 15:58:50
Börse Zürich: SLI am Nachmittag in der Gewinnzone
Am Mittwoch geht es im SLI um 15:42 Uhr via SIX um 0,50 Prozent auf 2 327,25 Punkte nach oben. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,591 Prozent auf 2 329,36 Punkte an der Kurstafel, nach 2 315,68 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte heute sein Tageshoch bei 2 333,98 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 2 319,86 Punkten lag.
SLI-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche kletterte der SLI bereits um 1,37 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wurde der SLI auf 2 313,18 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 05.05.2026, betrug der SLI-Kurs 2 094,07 Punkte. Noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, stand der SLI bei 1 967,60 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 8,19 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 333,98 Punkten. 1 915,56 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI
Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell Sandoz (+ 6,16 Prozent auf 68,22 CHF), Partners Group (+ 2,23 Prozent auf 733,20 CHF), Sika (+ 1,71 Prozent auf 193,75 CHF), Amrize (+ 1,54 Prozent auf 42,33 CHF) und Roche (+ 1,40 Prozent auf 362,70 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Logitech (-2,14 Prozent auf 85,04 CHF), Richemont (-1,35 Prozent auf 193,20 CHF), Kühne + Nagel International (-1,01 Prozent auf 199,95 CHF), Holcim (-0,90 Prozent auf 72,52 CHF) und UBS (-0,83 Prozent auf 43,06 CHF).
Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 3 007 862 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 303,710 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Werte
Im SLI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,53 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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