Swiss Re Aktie
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
|Kursentwicklung
|
25.06.2026 17:59:02
Börse Zürich: SLI beendet den Donnerstagshandel im Plus
Der SLI tendierte im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,74 Prozent höher bei 2 280,32 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,166 Prozent auf 2 259,91 Punkte an der Kurstafel, nach 2 263,67 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2 259,69 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 288,59 Punkten lag.
SLI-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn legte der SLI bereits um 3,08 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, den Wert von 2 144,98 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.03.2026, wurde der SLI auf 2 024,96 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 25.06.2025, wies der SLI einen Wert von 1 946,88 Punkten auf.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,01 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 288,59 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 915,56 Zählern.
Die Tops und Flops im SLI
Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Julius Bär (+ 4,52 Prozent auf 68,50 CHF), Kühne + Nagel International (+ 3,28 Prozent auf 196,65 CHF), VAT (+ 2,37 Prozent auf 681,40 CHF), Sika (+ 1,97 Prozent auf 168,00 CHF) und Straumann (+ 1,81 Prozent auf 106,80 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Galderma (-2,75 Prozent auf 178,50 CHF), Logitech (-2,41 Prozent auf 81,92 CHF), Givaudan (-0,91 Prozent auf 3 392,00 CHF), Helvetia Baloise (-0,38 Prozent auf 209,00 CHF) und Partners Group (-0,31 Prozent auf 647,00 CHF).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 4 644 798 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 280,623 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus
Im SLI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,14 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Logitech S.A.
|
17:58
|Angespannte Stimmung in Zürich: SLI schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
17:58
|Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI schließt in der Verlustzone (finanzen.at)
|
15:58
|SLI-Handel aktuell: SLI fällt zurück (finanzen.at)
|
15:58
|Verluste in Zürich: SMI zeigt sich am Freitagnachmittag leichter (finanzen.at)
|
12:26
|SIX-Handel SLI liegt mittags im Minus (finanzen.at)
|
12:26
|Schwacher Handel: SMI am Mittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
25.06.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SMI zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
25.06.26
|Börse Zürich: SLI beendet den Donnerstagshandel im Plus (finanzen.at)