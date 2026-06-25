Börse Zürich: SLI beendet den Donnerstagshandel im Plus

Heute wagten sich die Anleger in Zürich aus der Reserve.

Der SLI tendierte im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,74 Prozent höher bei 2 280,32 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,166 Prozent auf 2 259,91 Punkte an der Kurstafel, nach 2 263,67 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2 259,69 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 288,59 Punkten lag.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der SLI bereits um 3,08 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, den Wert von 2 144,98 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.03.2026, wurde der SLI auf 2 024,96 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 25.06.2025, wies der SLI einen Wert von 1 946,88 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,01 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 288,59 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 915,56 Zählern.

Die Tops und Flops im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Julius Bär (+ 4,52 Prozent auf 68,50 CHF), Kühne + Nagel International (+ 3,28 Prozent auf 196,65 CHF), VAT (+ 2,37 Prozent auf 681,40 CHF), Sika (+ 1,97 Prozent auf 168,00 CHF) und Straumann (+ 1,81 Prozent auf 106,80 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Galderma (-2,75 Prozent auf 178,50 CHF), Logitech (-2,41 Prozent auf 81,92 CHF), Givaudan (-0,91 Prozent auf 3 392,00 CHF), Helvetia Baloise (-0,38 Prozent auf 209,00 CHF) und Partners Group (-0,31 Prozent auf 647,00 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 4 644 798 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 280,623 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,14 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at