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SLI-Performance im Blick 03.11.2026 17:58:49

Börse Zürich: SLI beendet den Handel in der Verlustzone

Börse Zürich: SLI beendet den Handel in der Verlustzone

Der SLI zeigte sich am zweiten Tag der Woche in Rot.

Am Dienstag ging es im SLI via SIX zum Handelsende um 0,27 Prozent auf 2 374,37 Punkte abwärts. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,532 Prozent auf 2 368,07 Punkte an der Kurstafel, nach 2 380,73 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Dienstag bei 2 388,64 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 364,36 Punkten erreichte.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, lag der SLI bei 2 210,64 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 297,51 Punkten. Der SLI stand noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, bei 2 008,52 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,39 Prozent. Bei 2 388,64 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,63 Prozent auf 72,50 CHF), Helvetia Baloise (+ 1,28 Prozent auf 222,40 CHF), Lonza (+ 0,62) Prozent auf 652,20 CHF), VAT (+ 0,60 Prozent auf 568,00 CHF) und Swiss Life (+ 0,56 Prozent auf 965,00 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Logitech (-2,75 Prozent auf 76,36 CHF), Geberit (-2,21 Prozent auf 576,00 CHF), Roche (-1,56 Prozent auf 391,00 CHF), Galderma (-1,31 Prozent auf 189,00 CHF) und Sonova (-1,26 Prozent auf 281,60 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 4 040 006 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 351,228 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der SLI-Titel

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,04 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 75,70 -1,61% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 38,85 -1,37% Amrize
Galderma 211,50 -0,47% Galderma
Geberit AG (N) 635,80 -0,22% Geberit AG (N)
Helvetia Baloise Holding AG 247,20 -0,16% Helvetia Baloise Holding AG
Logitech S.A. 88,92 -0,04% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 721,60 -0,25% Lonza AG (N)
Partners Group AG 743,80 -0,19% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 433,28 -0,17% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sonova AG 316,00 -0,22% Sonova AG
Swiss Life AG (N) 1 072,50 -0,23% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 168,45 -0,50% Swiss Re AG
UBS 44,93 -0,07% UBS
VAT 586,40 -0,74% VAT

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