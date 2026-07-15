Zurich Insurance Aktie
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394
|Kursentwicklung
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15.07.2026 17:58:28
Börse Zürich: SLI beendet den Mittwochshandel im Plus
Der SLI tendierte im SIX-Handel zum Handelsschluss um 0,44 Prozent höher bei 2 296,31 Punkten. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,029 Prozent auf 2 285,48 Punkte an der Kurstafel, nach 2 286,15 Punkten am Vortag.
Der SLI erreichte heute sein Tagestief bei 2 272,05 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 2 299,10 Punkten lag.
SLI-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn legte der SLI bereits um 0,625 Prozent zu. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 15.06.2026, einen Stand von 2 198,27 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.04.2026, wurde der SLI auf 2 131,37 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 15.07.2025, wies der SLI einen Wert von 1 969,44 Punkten auf.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,76 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 321,54 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 915,56 Zählern.
Die Tops und Flops im SLI
Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Richemont (+ 6,68 Prozent auf 195,60 CHF), Partners Group (+ 2,91 Prozent auf 720,40 CHF), Alcon (+ 2,14 Prozent auf 55,36 CHF), Holcim (+ 2,07 Prozent auf 76,00 CHF) und Sika (+ 2,02 Prozent auf 161,85 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-2,69 Prozent auf 83,18 CHF), Galderma (-1,27 Prozent auf 166,60 CHF), Logitech (-1,27 Prozent auf 80,88 CHF), Swiss Re (-1,25 Prozent auf 134,30 CHF) und Zurich Insurance (-1,11 Prozent auf 606,80 CHF).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 5 044 776 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 284,413 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Fokus
Im SLI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,62 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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