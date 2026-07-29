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WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

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SLI aktuell 29.07.2026 17:58:45

Börse Zürich: SLI beendet den Mittwochshandel in der Verlustzone

Börse Zürich: SLI beendet den Mittwochshandel in der Verlustzone

Der SLI zeigte sich schlussendlich leichter.

Letztendlich gab der SLI im SIX-Handel um 0,23 Prozent auf 2 311,08 Punkte nach. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,192 Prozent auf 2 320,84 Punkte an der Kurstafel, nach 2 316,39 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 2 305,98 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 327,92 Zähler.

SLI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 0,605 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.06.2026, bewegte sich der SLI bei 2 275,35 Punkten. Der SLI stand vor drei Monaten, am 29.04.2026, bei 2 086,37 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.07.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 1 992,15 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 7,44 Prozent. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 327,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern verzeichnet.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Sandoz (+ 3,72 Prozent auf 67,46 CHF), Lonza (+ 2,61 Prozent auf 574,80 CHF), Lindt (+ 1,65 Prozent auf 9 555,00 CHF), Sika (+ 1,38 Prozent auf 179,45 CHF) und Straumann (+ 1,29 Prozent auf 102,30 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil VAT (-3,91 Prozent auf 580,20 CHF), Richemont (-2,66 Prozent auf 188,50 CHF), Amrize (-2,10 Prozent auf 40,57 CHF), Roche (-1,69 Prozent auf 361,70 CHF) und Partners Group (-1,47 Prozent auf 683,40 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 7 835 761 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 307,340 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10,17 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,67 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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