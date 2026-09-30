Swiss Life Aktie
WKN: 778237 / ISIN: CH0014852781
|SLI im Fokus
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30.09.2026 17:58:25
Börse Zürich: SLI beendet die Mittwochssitzung im Minus
Der SLI tendierte im SIX-Handel letztendlich um 0,76 Prozent schwächer bei 2 230,83 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,491 Prozent auf 2 258,85 Punkte an der Kurstafel, nach 2 247,81 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 267,96 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 230,83 Einheiten.
SLI seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verlor der SLI bereits um 1,17 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 312,04 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wies der SLI 2 274,15 Punkte auf. Der SLI notierte am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 1 978,93 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 3,71 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Das sind die Tops und Flops im SLI
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Partners Group (+ 1,48 Prozent auf 602,20 CHF), Richemont (+ 1,44 Prozent auf 179,10 CHF), SGS SA (+ 1,02 Prozent auf 95,32 CHF), Logitech (+ 0,72 Prozent auf 84,42 CHF) und Amrize (+ 0,45 Prozent auf 31,37 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Julius Bär (-3,23 Prozent auf 74,28 CHF), Holcim (-2,40 Prozent auf 66,62 CHF), Kühne + Nagel International (-2,39 Prozent auf 220,30 CHF), Swiss Life (-1,69 Prozent auf 893,60 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,68 Prozent auf 79,42 CHF).
Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 4 683 545 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 298,935 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus
Unter den SLI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|85,18
|1,82%
|Amrize
|33,03
|-0,12%
|Holcim AG
|68,80
|-2,33%
|Julius Bär
|76,06
|-2,54%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|236,10
|2,52%
|Logitech S.A.
|91,88
|3,10%
|Partners Group AG
|633,40
|-0,09%
|Richemont
|185,05
|-1,60%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|371,00
|0,95%
|SGS SA
|100,30
|0,15%
|Swiss Life AG (N)
|943,20
|0,55%
|Swiss Re AG
|148,10
|1,86%
|UBS
|42,05
|-1,22%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 197,27
|-1,50%
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