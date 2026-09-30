Börse Zürich: SLI beendet die Mittwochssitzung im Minus

Der SLI tendierte im SIX-Handel letztendlich um 0,76 Prozent schwächer bei 2 230,83 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,491 Prozent auf 2 258,85 Punkte an der Kurstafel, nach 2 247,81 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 267,96 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 230,83 Einheiten.

SLI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verlor der SLI bereits um 1,17 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 312,04 Punkten. Am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, wies der SLI 2 274,15 Punkte auf. Der SLI notierte am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, bei 1 978,93 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 3,71 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Partners Group (+ 1,48 Prozent auf 602,20 CHF), Richemont (+ 1,44 Prozent auf 179,10 CHF), SGS SA (+ 1,02 Prozent auf 95,32 CHF), Logitech (+ 0,72 Prozent auf 84,42 CHF) und Amrize (+ 0,45 Prozent auf 31,37 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Julius Bär (-3,23 Prozent auf 74,28 CHF), Holcim (-2,40 Prozent auf 66,62 CHF), Kühne + Nagel International (-2,39 Prozent auf 220,30 CHF), Swiss Life (-1,69 Prozent auf 893,60 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,68 Prozent auf 79,42 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 4 683 545 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 298,935 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus

Unter den SLI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,63 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at