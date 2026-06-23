Sonova Aktie
WKN: 893484 / ISIN: CH0012549785
|Index-Performance
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23.06.2026 09:29:30
Börse Zürich: SLI beginnt die Dienstagssitzung in der Verlustzone
Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,43 Prozent leichter bei 2 217,71 Punkten. In den Dienstagshandel ging der SLI 0,631 Prozent leichter bei 2 213,14 Punkten, nach 2 227,19 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SLI lag am Dienstag bei 2 218,19 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 210,96 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wies der SLI 2 144,98 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 23.03.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 974,59 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.06.2025, wies der SLI einen Wert von 1 936,99 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,10 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 227,19 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 915,56 Punkten.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI
Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Lonza (+ 1,48 Prozent auf 507,80 CHF), Roche (+ 1,48 Prozent auf 323,30 CHF), Novartis (+ 1,10 Prozent auf 121,60 CHF), Sonova (+ 0,67 Prozent auf 194,60 CHF) und Lindt (+ 0,60 Prozent auf 9 150,00 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil VAT (-3,23 Prozent auf 684,00 CHF), Partners Group (-2,48 Prozent auf 653,00 CHF), Amrize (-1,98 Prozent auf 43,05 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,94 Prozent auf 86,84 CHF) und Sika (-1,53 Prozent auf 161,10 CHF).
SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 149 444 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 275,396 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,49 erwartet. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,95 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|93,58
|-2,60%
|Amrize
|47,00
|0,73%
|Galderma
|190,00
|1,60%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|10 350,00
|5,34%
|Lonza AG (N)
|559,80
|3,74%
|Novartis AG
|133,90
|2,70%
|Partners Group AG
|711,60
|-1,17%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|352,15
|2,59%
|Sika AG
|175,20
|-0,51%
|Sonova AG
|208,80
|0,68%
|Swiss Re AG
|134,75
|0,67%
|UBS
|44,41
|-0,56%
|VAT
|726,60
|-4,65%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 231,24
|0,18%
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