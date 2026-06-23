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Index-Performance 23.06.2026 09:29:30

Börse Zürich: SLI beginnt die Dienstagssitzung in der Verlustzone

Börse Zürich: SLI beginnt die Dienstagssitzung in der Verlustzone

Der SLI fällt nach den Gewinnen vom Vortag heute in die Verlustzone.

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,43 Prozent leichter bei 2 217,71 Punkten. In den Dienstagshandel ging der SLI 0,631 Prozent leichter bei 2 213,14 Punkten, nach 2 227,19 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Dienstag bei 2 218,19 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 210,96 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, wies der SLI 2 144,98 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 23.03.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 974,59 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.06.2025, wies der SLI einen Wert von 1 936,99 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,10 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 227,19 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 915,56 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Lonza (+ 1,48 Prozent auf 507,80 CHF), Roche (+ 1,48 Prozent auf 323,30 CHF), Novartis (+ 1,10 Prozent auf 121,60 CHF), Sonova (+ 0,67 Prozent auf 194,60 CHF) und Lindt (+ 0,60 Prozent auf 9 150,00 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil VAT (-3,23 Prozent auf 684,00 CHF), Partners Group (-2,48 Prozent auf 653,00 CHF), Amrize (-1,98 Prozent auf 43,05 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1,94 Prozent auf 86,84 CHF) und Sika (-1,53 Prozent auf 161,10 CHF).

SLI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 149 444 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 275,396 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SLI.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 9,49 erwartet. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,95 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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Amrize 47,00 0,73% Amrize
Galderma 190,00 1,60% Galderma
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 10 350,00 5,34% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Lonza AG (N) 559,80 3,74% Lonza AG (N)
Novartis AG 133,90 2,70% Novartis AG
Partners Group AG 711,60 -1,17% Partners Group AG
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