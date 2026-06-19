Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|SIX-Handel im Blick
|
19.06.2026 09:29:48
Börse Zürich: SLI beginnt die Sitzung mit Verlusten
Um 09:11 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,14 Prozent tiefer bei 2 212,52 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,171 Prozent auf 2 211,95 Punkte an der Kurstafel, nach 2 215,73 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 2 215,20 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 211,66 Punkten verzeichnete.
SLI auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 0,060 Prozent abwärts. Der SLI notierte noch vor einem Monat, am 19.05.2026, bei 2 122,84 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 19.03.2026, den Stand von 1 982,83 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.06.2025, notierte der SLI bei 1 938,92 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 2,86 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 915,56 Zählern.
SLI-Aufsteiger und -Absteiger
Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Givaudan (+ 1,63 Prozent auf 3 245,00 CHF), Alcon (+ 1,35 Prozent auf 52,60 CHF), Logitech (+ 0,99 Prozent auf 87,58 CHF), Sika (+ 0,85 Prozent auf 166,90 CHF) und Novartis (+ 0,68 Prozent auf 118,84 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Julius Bär (-3,13 Prozent auf 64,30 CHF), Sonova (-2,04 Prozent auf 192,40 CHF), UBS (-1,41 Prozent auf 40,48 CHF), Amrize (-1,11 Prozent auf 44,53 CHF) und Zurich Insurance (-0,63 Prozent auf 569,80 CHF).
Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 4 551 235 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 282,530 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der SLI-Titel im Fokus
Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,73 Prozent.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Sonova AG
|
17:58
|SLI-Handel aktuell: SLI verliert schlussendlich (finanzen.at)
|
15:59
|Börse Zürich in Rot: SLI fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Minuszeichen in Zürich: SLI zeigt sich leichter (finanzen.at)
|
09:29
|Zurückhaltung in Zürich: SPI verliert zum Start des Freitagshandels (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Zürich: SLI beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
18.06.26
|SIX-Handel SLI verliert (finanzen.at)
|
18.06.26
|Börse Zürich in Rot: SLI gibt mittags nach (finanzen.at)
|
18.06.26
|Schwacher Handel in Zürich: SLI zum Handelsstart in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|12.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|06.03.26
|Roche Buy
|UBS AG
|10.02.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|09.03.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Alcon AG
|57,00
|0,99%
|Amrize
|46,88
|-2,62%
|Galderma
|185,00
|-1,07%
|Givaudan AG
|3 498,00
|0,95%
|Julius Bär
|70,30
|-2,17%
|Logitech S.A.
|94,18
|0,19%
|Novartis AG
|128,16
|-0,11%
|Partners Group AG
|733,40
|-3,27%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|344,00
|-0,41%
|Sika AG
|176,10
|-0,73%
|Sonova AG
|207,70
|-2,40%
|Swiss Re AG
|132,80
|0,26%
|UBS
|44,23
|-0,14%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|620,20
|-0,23%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 212,64
|-0,14%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTag des großen Verfalls: ATX geht stabil ins Wochenende -- DAX schließt etwas tiefer -- Wall Street ruht feiertagsbedingt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt hielten sich die Anleger vor dem Wochenende zurück, der deutsche Leitindex tendierte leicht nach unten. An der Wall Street findet am Freitag feiertagsbedingt kein Handel statt. In Fernost schlugen die Märkte am Freitag unterschiedliche Richtungen ein.