Börse Zürich: SLI beginnt die Sitzung mit Verlusten

Der SLI fällt nach den Gewinnen vom Vortag heute in die Verlustzone.

Um 09:11 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,14 Prozent tiefer bei 2 212,52 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,171 Prozent auf 2 211,95 Punkte an der Kurstafel, nach 2 215,73 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 2 215,20 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 211,66 Punkten verzeichnete.

SLI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 0,060 Prozent abwärts. Der SLI notierte noch vor einem Monat, am 19.05.2026, bei 2 122,84 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 19.03.2026, den Stand von 1 982,83 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.06.2025, notierte der SLI bei 1 938,92 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 2,86 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1 915,56 Zählern.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Givaudan (+ 1,63 Prozent auf 3 245,00 CHF), Alcon (+ 1,35 Prozent auf 52,60 CHF), Logitech (+ 0,99 Prozent auf 87,58 CHF), Sika (+ 0,85 Prozent auf 166,90 CHF) und Novartis (+ 0,68 Prozent auf 118,84 CHF). Die Verlierer im SLI sind derweil Julius Bär (-3,13 Prozent auf 64,30 CHF), Sonova (-2,04 Prozent auf 192,40 CHF), UBS (-1,41 Prozent auf 40,48 CHF), Amrize (-1,11 Prozent auf 44,53 CHF) und Zurich Insurance (-0,63 Prozent auf 569,80 CHF).

Welche SLI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 4 551 235 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 282,530 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,73 Prozent.

Redaktion finanzen.at